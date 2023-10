Αθλητικά

Euro 2024 – Εθνική Ελλάδας: Ο Χατζηδιάκος δεν παίζει με Ιρλανδία και Ολλανδία

Νοκ-άουτ ο διεθνής Έλληνας στόπερ απ’ τους αγώνες με Ιρλανδία και Ολλανδία.

Χωρίς τον Παντελή Χατζηδιάκο θα αγωνιστεί η Εθνική Ελλάδας στα δύο προσεχή παιχνίδια της για τα προκριματικά του EURO 2024 με την Ιρλανδία στο Δουβλίνο (13/10) και με την Ολλανδία στην OPAP Arena (17/10).

Ο διεθνής Έλληνας στόπερ ενσωματώθηκε την Τρίτη (10/10) στο καμπ της «γαλανόλευκης» ομάδας, ωστόσο, υποβλήθηκε σε εξετάσεις οι οποίες έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση στον τετρακέφαλο που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για 15 έως 20 μέρες.

Από εκεί και πέρα, σε σχέση με το πρόγραμμα της Εθνικής υπήρξε διαφοροποίηση για την Κυριακή 15 Οκτωβρίου: η συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στην OPAP Arena στις 17:30 και η προπόνηση στο γήπεδο της Ριζούπολης στις 18:30.

