Μπάιντεν: Ανάπτυξη πρόσθετων πόρων στο Ισραήλ και ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ

Το διάγγελμα του Προέδρου των ΗΠΑ για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και οι προθέσεις της Ουάσινγκτον προς στήριξη του Τελ Αβίβ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι η επίθεση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ήταν μια "πράξη απόλυτου κακού".

"Αυτό είμαι μια πράξη απόλυτου κακού", δήλωσε ο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 14 Αμερικανοί σκοτώθηκαν στην επίθεση που άφησε πίσω της εκατοντάδες νεκρούς. Αμερικανοί πολίτες είναι μεταξύ αυτών που κρατούνται από τη Χαμάς μετά την επίθεσή της, πρόσθεσε.

"Τουλάχιστον 14 Αμερικανοί πολίτες έχουν σκοτωθεί και ξέρουμε πλέον ότι Αμερικανοί πολίτες βρίσκονται ανάμεσα σε αυτούς που κρατούνται από τη Χαμάς".

Οι επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ είναι το "απόλυτο κακό", επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος κάνοντας λόγο για ειδήσεις που "συγκλονίζουν", για "σκοτωμένα βρέφη, ολόκληρες οικογένειες που σφαγιάστηκαν".

"Αυτή την ώρα πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς. Στεκόμαστε στο πλευρό του Ισραήλ", τόνισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι είναι έτοιμος να αναπτύξει "πρόσθετους πόρους" για να υποστηρίξει το Ισραήλ μετά τη φονική επίθεση της Χαμάς.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες αύξησαν επίσης τη στρατιωτική (τους) παρουσία στην περιοχή για να ενισχύσουν την αποτρεπτική προσπάθειά (τους)".

"Είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε πρόσθετους πόρους, αν καταστεί αναγκαίο".

Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου λαμβάνουν μέτρα για να αποτρέψουν οποιαδήποτε εσωτερική απειλή που μπορεί να προκύψει μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, δήλωσε ο Μπάιντεν.

Το FBI ανακοίνωσε νωρίτερα ότι "παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις" αλλά πρόσθεσε ότι "δεν έχει συγκεκριμένες και αξιόπιστες πληροφορίες που να υποδεικνύουν μια απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ".

Παράλληλα, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε ότι 20 ή και περισσότεροι Αμερικανοί αγνοούνται μετά την επίθεση της Χαμάς. Ο Σάλιβαν δήλωσε ότι είναι άγνωστο πόσοι από αυτούς που φέρονται ως αγνοούμενοι, κρατούνται όμηροι.

"Πιστεύουμε ότι είναι 20 ή περισσότεροι Αμερικανοί, οι οποίοι επί τους παρόντος αγνοούνται, αλλά θέλω να υπογραμμίσω ότι αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι 20 ή περισσότεροι Αμερικανοί που κρατούνται όμηροι. Απλώς αυτός είναι ο αριθμός των αγνοουμένων αυτήν τη στιγμή".

