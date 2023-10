Αθλητικά

Χαποέλ Τελ Αβίβ: Δύο αθλητές μας σφαγιάστηκαν από τη Χαμάς

Η ανακοίνωση της Χαποέλ Τελ Αβίβ για τη δολοφονία των δύο νεαρών αθλητών της από τις δυνάμεις της Χαμάς.

H Χάποελ Τελ Αβίβ ανακοίνωσε τη δολοφονία δύο νεαρών αθλητών της Ακαδημίας της, οι οποίοι «σφαγιάστηκαν στη βάναυση τρομοκρατική επίθεση» της Χαμάς.

«Mε αφάνταστο πόνο ανακοινώνουμε τη δολοφονία δύο αθλητών της Ακαδημίας μας, τον Γιφτάτς και τον Γιόναταν Κοτζ, κατοίκους του Κφαρ Αζά, στο σπίτι τους.

Ο Γεφτά και ο Γιόναταν σφαγιάστηκαν μαζί με τον πατέρα τους Αβίβ, τη μητέρα τους Λιβνάτ και την αδελφή τους Ρότεμ στη βάναυση τρομοκρατική επίθεση το πρωί του Σαββάτου», ανέφερε η σοκαριστική ανάρτηση της Χάποελ Τελ Αβίβ στα social media.

