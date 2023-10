Κόσμος

Βραζιλία: δολοφονήθηκε μαθητής έξω από το σχολείο

Ο μαθητής, έβγαινε από το σχολείο όταν δέχτηκε τη φονική επίθεση.

Έφηβος δολοφονήθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι που διέπραξε συνομίληκός τους στην έξοδο του σχολείου τους στην πολιτεία Μίνας Ζεράις της νοτιοανατολικής Βραζιλίας, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και δημοσιεύματα στον Τύπο.

«Έφηβος, πρώην μαθητής του σχολείου, μαχαίρωσε τέσσερις εφήβους. Κινητοποιήθηκε η χωροφυλακή. Όταν έφθασε επιτόπου, ο ύποπτος είχε ήδη ακινητοποιηθεί από ενηλίκους», δήλωσε ο Φλάβιου Σαντσιάγκου, εκπρόσωπος της χωροφυλακής της Μίνας Ζεράις, σύμφωνα με την εφημερίδα Folha de Sao Paulo.

Η τραγωδία εκτυλίχτηκε χθες μετά το μεσημέρι, καθώς μαθητές έφευγαν από το τεχνικό σχολείο Ντομ Μπόσκου, στην Πόσους ντε Κάλντας, στο νότιο τμήμα της πολιτείας, διευκρίνισαν βραζιλιάνικα ΜΜΕ.

Το θύμα ήταν 15 ετών, διευκρίνισε η Φόλια.

Πρόκειται για την τέταρτη επίθεση σε εκπαιδευτικό ίδρυμα το 2023 στη Βραζιλία, όπου μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης δηλώνει συγκλονισμένο από τα επεισόδια αυτής της φύσης.

