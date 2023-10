Κοινωνία

Εξάρχεια: Κούρδος συνελήφθη για τρομοκρατία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας μετά από τυχαίο έλεγχο συνελήφθη καθώς εις βάρος του εκκρεμούσε διεθνές ένταλμα σύλληψης.

-

Ένα άντρα κουρδικής καταγωγής συνέλαβαν οι αρχές το βράδυ της Τρίτης στα Εξάρχεια, εις βάρος του οποίου φαίνεται ότι έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από τη Γαλλία και αφορά σε συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος που βρίσκεται στη χώρα μας με άσυλο πήγε μαζί με ακόμη δύο Κούρδους για μία γυναίκα από το Βέλγιο σε μπαρ της περιοχής, ωστόσο, κρίθηκε ύποπτος από πίσω αστυνομικούς και συνελήφθη όταν διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Η ελληνική αστυνομία είναι υπ'ατμόν για το σοβαρό περιστατικό και θα εξεταστεί κάθε επαφή που είχε ο ύποπτος είχε στη χώρα μας καθώς και αν είχε επιχειρήσει να αναπτύξει δίκτυο.





Ειδήσεις σήμερα:

Αφγανιστάν: νέος ισχυρός σεισμός έπληξε την χώρα

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 182 σημεία

Πόλεμος στο Ισραήλ: κλιμακώνονται οι επιθέσεις, αυξάνονται οι νεκροί (βίντεο)