ΟΗΕ: δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι από τη Λωρίδα της Γάζας

Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείχουν τα σπίτια τους στην Λωρίδα της Γάζας.

Πάνω από 260.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία παραμένει σε κατάσταση πολιορκίας και σφυροκοπείται από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα, σύμφωνα με νεότερους αριθμούς του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

«Πάνω από 263.934 άνθρωποι στη Γάζα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», ανέφερε το OCHA σε ανακοίνωσή του χθες Τρίτη, προειδοποιώντας πως αναμένει ότι ο αριθμός αυτός θα «συνεχίσει να αυξάνεται». Πρόσθεσε πως άλλοι περίπου 3.000 άνθρωποι είχαν ήδη εκτοπιστεί «εξαιτίας προηγούμενων κλιμακώσεων», πριν από το Σάββατο.

Αφότου το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, εξαπέλυσε το Σάββατο άνευ προηγουμένου επίθεση στο έδαφος του Ισραήλ και η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου τού κήρυξε πόλεμο, οι νεκροί συνολικά ξεπέρασαν τους 3.600, αν προστεθούν άμαχοι, στρατιώτες του Ισραήλ και παλαιστίνιοι μαχητές.

Ο ισραηλινός στρατός διεξάγει από το Σάββατο ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων αεροπορικών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας που κατέστρεψαν κτίρια, τα οποία παρουσίασε ως «κέντρα διοίκησης» της Χαμάς.

Οι βομβαρδισμοί κατέστρεψαν πάνω από 1.000 κτίρια, ενώ άλλα 560, που υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, είναι πλέον αδύνατο να κατοικηθούν, σύμφωνα με το OCHA, το οποίο επικαλείται τις παλαιστινιακές αρχές.

Σχεδόν 175.500 εκτοπισμένοι έχουν βρει καταφύγιο σε 88 σχολικά κτίρια που διαχειρίζεται το Γραφείο Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA), πρόσθεσε το OCHA.

Άλλοι εκτοπισμένοι –πάνω από 14.500– βρήκαν καταφύγιο σε 12 δημόσια σχολεία, ενώ, πάντα κατά τις εκτιμήσεις του OCHA, σχεδόν 74.000 φιλοξενούνται από συγγενείς ή γείτονες και πολλοί άλλοι σε χώρους λατρείας.

Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων στη Λωρίδα της Γάζας «από την κλιμάκωση των 50 ημερών (κατά τη διάρκεια) των εχθροπραξιών του 2014», ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ.

Εξάλλου το να καλυφθούν ακόμα και οι βασικές ανάγκες «γίνεται ολοένα πιο περίπλοκο» για τους πάντες στη Λωρίδα της Γάζας, όχι μόνο για τους εκτοπισμένους, προειδοποίησε το OCHA.

