Γκρίζλις - Μπακς: Ήττα χωρίς Αντετοκούνμπο και Λίλαρντ

Φιλική ήττα των Μπακς από τους Γκρίζλις στο Μέμφις.

Στον δεύτερο τους αγώνα για την φετινή preseason οι Μπακς ηττήθηκαν στο Μέμφις από τους Γκρίζλις με 108-102.

Από τα «ελάφια» δεν αγωνίστηκαν οι Ντέμιαν Λίλαρντ, Κρις Μίντλετον και Γιάννης Αντετοκούνμπο ενώ από τους Γκρίζλις δεν έπαιξαν οι Τζα Μοράντ, Μάρκους Σμαρτ, Στίβεν Άνταμς και Μπράντον Κλαρκ.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ήταν ο Ντέσμοντ Μπέιν με 21 πόντους (4/6 τρίποντα) ενώ 17 πρόσθεσε ο Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ.

Για τους Μπακς ο Τζέι Κράουντερ είχε 14 πόντους και ο Πατ Κόνατον 13 πόντους. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έπαιξε 9 λεπτά και είχε 3 πόντους (1/3 δίποντα, 1/2 βολές) και 5 ριμπάουντ.

