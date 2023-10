Οικονομία

Νέα μέτρα κατά της ακρίβειας - Τι αλλάζει στα σούπερ μάρκετ

Τρία νέα μέτρα κατά της ακρίβειας στα σούπερ μάρκετ. Τι είναι τα καρτελάκια με “Μόνιμη μείωση Τιμής”.

Τις Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή των μέτρων κατά της ακρίβειας υπέγραψε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Πρόκειται για την πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής» με ειδική σήμανση στο ράφι, όπου προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ενημερώσουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου το υπουργείο και ως τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό της μείωσης θα λαμβάνεται η τιμή ραφιού στις 19 Σεπτεμβρίου. Επίσης, καθορίζονται οι 59 κατηγορίες των προϊόντων για τις οποίες προβλέπεται ανακοίνωση ανατιμήσεων από τα σούπερ μάρκετ που ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 90.000.000 ευρώ και καθορίζονται οι κατηγορίες των οπωροκηπευτικών προϊόντων (8 φρούτα και 33 λαχανικά) για τις οποίες προβλέπεται ανακοίνωση λιανικών τιμών πώλησης στο υπουργείο Ανάπτυξης και στην συνέχεια δημοσίευση στην πλατφόρμα e-katanalotis.gr.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «H κυβέρνηση προωθεί τρία νέα μέτρα στη μάχη κατά της ακρίβειας. Από το τέλος Οκτωβρίου, οι καταναλωτές θα μπορούν να εντοπίζουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις ειδικές σημάνσεις στα προϊόντα που οι προμηθευτές μείωσαν την τιμή τους κατά τουλάχιστον 5% και για τουλάχιστον 6 μήνες, στηρίζοντας το καταναλωτικό κοινό σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ταυτόχρονα, συνεπείς στη δέσμευσή μας για εξονυχιστικούς ελέγχους σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, συγκεντρώνουμε τακτικές ενημερώσεις από τα σούπερ μάρκετ για πιθανές ανατιμήσεις σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Υψώνουμε τείχος προστασίας απέναντι στο κύμα της ακρίβειας που πλήττει την κοινωνία, λαμβάνοντας πρωτοποριακά μέτρα που καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη δεν έχει λάβει. Στηρίζουμε και θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ελληνική οικογένεια, και ειδικά τους πιο ευάλωτους, με κάθε δυνατό τρόπο».

Τα μέτρα

Ειδικότερα, οι Υπουργικές Αποφάσεις προβλέπουν τα εξής:

1. Πρωτοβουλία «Μόνιμη μείωση τιμής» με ειδική σήμανση.

Στη σχετική Υπουργική Απόφαση περιγράφεται η διαδικασία αποστολής των εγγράφων δεσμεύσεων από τις επιχειρήσεις παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων στο υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς και η ειδική σήμανση των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

Οι επιχειρήσεις παραγωγής ή χονδρικής εμπορίας καταναλωτικών προϊόντων που θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023 την έγγραφη δέσμευση στο υπουργείο Ανάπτυξης. Ως τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό της μείωσης θα λαμβάνεται η τιμή ραφιού στις 19/9/23.

Ορίζεται ότι τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να τοποθετήσουν στο ράφι με τα προϊόντα μειωμένης τιμής ειδικό σήμα που φέρει συγκεκριμένες επισημάνσεις και προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στη νέα Υπουργική Απόφαση.

Η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.) είναι η αρμόδια υπηρεσία για την επιβολή κυρώσεων, σε περίπτωση που κάποια εταιρεία δηλώσει ψευδώς ότι προχώρησε σε μείωση τιμής.

2. Υποχρέωση ανακοίνωσης από τα σούπερ μάρκετ στο υπουργείο Ανάπτυξης των ανατιμήσεων σε προϊόντα απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση ή προϊόντα υψηλής ζήτησης.

Στην Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι κατηγορίες των προϊόντων για τα οποία προβλέπεται ανακοίνωση ανατιμήσεων από τα σούπερ μάρκετ που ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 90.000.000 ευρώ και περιγράφεται η διαδικασία αποστολής τους στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Οι ανακοινώσεις για οποιαδήποτε αύξηση τιμής σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση ή προϊόντα υψηλής ζήτησης θα αποστέλλονται στο υπουργείο Ανάπτυξης κάθε Τρίτη, έως τις 15:00.

Σε περίπτωση που ο υπόχρεος αποκρύπτει, παραποιεί ή δεν προσκομίζει τα στοιχεία επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ από τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (Δ.Ι.Μ.Ε.Α.).

Πρόκειται για τις εξής κατηγορίες προϊόντων:

3. Υποχρέωση ανακοίνωσης λιανικών τιμών πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων.

Στην Υπουργική Απόφαση καθορίζονται οι κατηγορίες των οπωροκηπευτικών προϊόντων για τις οποίες προβλέπεται ανακοίνωση λιανικών τιμών πώλησης στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Οι ανακοινώσεις των ενδεικτικών λιανικών τιμών πώλησης των οπωροκηπευτικών προϊόντων θα αποστέλλονται κάθε Τρίτη, στις 09:00 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-katanalotis.gr.

Το υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να ανακοινώνει το εύρος των τιμών που επικρατούν στα καταστήματα είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-katanalotis, είτε στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Η απόφαση αφορά τα παρακάτω οπωροκηπευτικά:

