Life

Αίαντας Μανθόπουλος: στην ΜΕΘ ο ηθοποιός (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

-

Δύσκολες ώρες περνά ο ηθοποιός Αίαντας Μανθόπουλος, ο οποίος νοσηλεύεται στην εντατική.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό" που επικοινώνησε με συγγενικό του πρόσωπο, ο ηθοποιός, το βράδυ της Δευτέρας, αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε από τους οικείους του σε δημόσιο νοσοκομείο, στο οποίο νοσηλεύεται στην ΜΕΘ, με εγκεφαλικό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηθοποιός, δεν αντιμετώπιζε κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στο Ισραήλ: κλιμακώνονται οι επιθέσεις, αυξάνονται οι νεκροί (βίντεο)

Παραγουάη: Φωτιά και ομηρία στη μεγαλύτερη φυλακή (εικόνες)

“The 2NightShow” - Ναυπλιώτου: Η υποκριτική και ο ρόλος του Κούρκουλου (βίντεο)