Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: ο Άρης στον Σκορπιό και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

“Πρέπει λίγο να ανασάνουμε γιατί η Αφροδίτη μας έχει κάνει να μελαγχολήσουμε. Από σήμερα ο Άρης μπαίνει στον Σκορπιό. Ενώ τα πράγματα γίνονταν εμφανή, τώρα θα γίνονται παρασκηνιακά”. είπε αρχικά η αστρολόγος.

“Η Αφροδίτη, που απο χτες είναι απέναντι από τον Κρόνο και μας έχει μαυρίσει την καρδιά, θα φέρει πολλά καλά γύρω στις 23 Οκτωβρίου”, είπε ακόμη.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

