Πολιτική

Κασσελάκης: Όποιος υπονομεύσει την ενότητα του κόμματος, δεν θα έχει θέση σε ψηφοδέλτια

Αυστηρό μήνυμα προς τα μέλη του κόμματος που θέλουν να υπονομεύσουν την ενότητά του, έστειλε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Την ανακοίνωση των τομεαρχών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από το προεδρείο της ΚΟ, σήμερα το απόγευμα, μετά απο δική του εισήγηση, προανήγγειλε ο Στέφανος Κασσελάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Έχω καταβάλει κάθε προσπάθεια η σύνθεση να είναι όσο το δυνατόν ενωτική και διευρυμένη. Με πυξίδα το μέλλον του προοδευτικού χώρου και της Σύγχρονης Αριστεράς», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όπως έχω ήδη ανακοινώσει, η κύρια παραγωγή πολιτικής θα μεταφερθεί στα τμήματα και στην κοινωνία, με τους τομεάρχες μας να συμμετέχουν ενεργά και στα δύο», σημείωσε.

«Για να είμαι απολύτως ξεκάθαρος απέναντι στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ που με εμπιστεύεται και με ενθαρρύνει κάθε μέρα: Όποιος υπονομεύσει την ενότητα της ΚΟ και το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν θα έχει θέση σε μελλοντικά ψηφοδέλτια του κόμματος. Και όποια ή όποιος από εσάς ενδιαφέρεται να κατέβει ως υποψήφιος στις επικείμενες ευρωεκλογές, πρέπει να γραφτεί μέλος του ΣΥΡΙΖΑ στο www.isyriza.gr. Εκεί χτίζεται ο νέος ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί γεννιούνται τα στελέχη της επόμενης γενιάς», τόνισε ο κ. Κασσελάκης.

«Θα στείλουμε φόρμα ενδιαφέροντος στα μέλη μας τις επόμενες μέρες. Θα λογοδοτώ πάντα σε εσάς αδιαμεσολάβητα. Αρχίζοντας με την ανοιχτή εκδήλωσή μας στο Κερατσίνι αύριο το βράδυ», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το απόγευμα θα ανακοινωθούν οι Τομεάρχες που θα υπεραμύνονται της αλήθειας στη Βουλή.

Έχω καταβάλει κάθε προσπάθεια η σύνθεση να είναι όσο το δυνατόν ενωτική και διευρυμένη.

