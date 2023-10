Πολιτική

Δένδιας για Ισραήλ: Πρέπει οι χώρες του ΝΑΤΟ να έχουν ξεκάθαρη θέση

Η Ελλάδα έχει σαφώς τεθεί δίπλα στο κράτος του Ισραήλ, δήλωσε ο υπουργός 'Αμυνας, κατά την άφιξή του στο Υπουργικό Συμβούλιο 'Αμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες

«Η Ελλάδα έχει σαφώς τεθεί δίπλα στο κράτος του Ισραήλ», δήλωσε ο υπουργός 'Αμυνας, Νίκος Δένδιας, κατά την άφιξή του στο Υπουργικό Συμβούλιο 'Αμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, σημειώνοντας παράλληλα ότι «όλες οι χώρες της Συμμαχίας πρέπει να έχουν μια σαφή θέση».

«Η συζήτηση για την Ουκρανία γίνεται τη στιγμή που υπάρχει η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, μετά τη βάρβαρη επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, ιδίως του αμάχου πληθυσμού. Η Ελλάδα αντιλαμβάνεται πλήρως τις θεμιτές προσδοκίες των Παλαιστίνιων, μέσα στο πλαίσιο των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Όμως οι βάρβαρες επιθέσεις, όπως αυτή της Χαμάς, υποθηκεύουν ακριβώς αυτές τις προσδοκίες. Η Ελλάδα έχει σαφώς τεθεί δίπλα στο κράτος του Ισραήλ σε αυτήν την τραγική περίσταση. Αυτό πρέπει να το κάνουν όλες οι χώρες της συμμαχίας μας. Το ΝΑΤΟ είναι μια Συμμαχία αξιών, δεν είναι μόνο μια αμυντική Συμμαχία. Η βάρβαρη επίθεση της Χαμάς πρόσβαλε ακριβώς αυτές τις αξίες που το ΝΑΤΟ πρέπει να υποστηρίζει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ασφάλεια. Πρέπει όλες οι χώρες της Συμμαχίας να έχουν μια σαφή καθαρή θέση στο πεδίο», δήλωσε ο υπουργός 'Αμυνας.

