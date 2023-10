Κόσμος

Πόλεμος στο Ισραήλ: Η σφαγή του Κφαρ Αζά – Αποκεφαλίζουν παιδιά και γονείς (βίντεο)

Σφαγή καταγγέλουν οι Ισραηλινοί στο Κιμπούτς Κφαρ Αζά. Τον τρόμο βίωσαν οι κάτοικοι. Συγκλονιστικές μαρτυρίες όσων επέζησαν.

Της Μαριέττας Ευαγγελοπούλου

Σφαγή καταγγέλουν οι Ισραηλινοί στο Κιμπούτς Κφαρ Αζά, μια κοινότητα στα σύνορα με τη λωρίδα της Γάζας. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για εκτέλεση εκατοντάδων αμάχων από τους μαχητές της Χαμάς, μεταξύ αυτών και παιδιά. Εικόνες κτηνωδίας κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, με τις σορούς νεκρών βρεφών να κείτονται στους δρόμους

Η σφαγή των νηπίων…Ακέφαλα σώματα βρεφών στα κρεβατάκια τους, δίπλα στα άψυχα κορμιά των μανάδων τους.

"Ποιος σκοτώνει ένα μωρό; Ποιος σκοτώνει μια μάνα; Είδα τα πτώματα τους μέσα στα σπίτια τους" αναφέρει στρατιώτης.

Το Κφαρ Αζά, το μικρό Κιμπούτζ που απέχει μόλις δυόμισι χιλιόμετρα από τη Γάζα, ήταν από τα πρώτα σημεία που βρέθηκαν στο στόχαστρο της τυφλής οργής των μαχητών της Χαμάς.

"Αυτό δεν μια σκηνή πολέμου, δεν είναι ένα πεδίο μάχης. Δεν ήταν στρατιώτες που μάχονταν άλλους στρατιώτες. Ήταν τρομοκράτες που δολοφόνησαν οικογένειες, μωρά, ηλικιωμένους, όλους, εδώ, μέσα στα σπίτια τους", αναφέρουν μάρτυρες.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, 70 μαχητές εισβάλουν στον οικισμό, εισβάλλουν σε σπίτια και εκτελούν όποιον βρίσκουν μπροστά τους. Ο ισραηλινός στρατός φτάνει στο σημείο μετά από 12 ώρες. Όλες αυτές τις ώρες οι κάτοικοι έζησαν τον απόλυτο τρόμο με τους περισσότερους να βρίσκουν τραγικό θάνατο.

Μία κοπέλα περιγράφει πως οι τρομοκράτες χρησιμοποίησαν το κινητό της γιαγιάς της για να αναρτήσουν φωτογραφία που την έδειχνε πεθαμένη.

"Δολοφονημένη. Ένας τρομοκράτης να στέκεται από πάνω της με το όπλο και εκείνη να είναι αιμόφυρτη, αιμόφυρτη. Φορούσε λευκό πουκάμισο και λευκό παντελόνι. Δεν θέλω καν να φανταστώ τι πέρασε. Αν φοβόταν, εάν το μαρτύριο της κράτησε λίγα ή πολλά λεπτά", λέει χαρακτηριστικά.

Μετά από δυο ημέρες μαχών o στρατός καταφέρνει να εξουδετερώσει στους τρομοκράτες και να απελευθερώσει τον οικισμό.

Κανένας κάτοικος δεν υπάρχει πλέον στο Κιμπούτς, είτε έχουν απομακρυνθεί, είτε σκοτωθεί, είτε απαχθεί.

Δεκάδες πτώματα κείτονται στους δρόμους. Των Ισραηλινών τοποθετημένα σε μαύρες σακούλες, των μαχητών της Χαμάς έχουν αφεθεί να σαπίζουν στο σημείο που άφησαν την τελευταία τους πνοή, δίπλα στις σημαίες που έφεραν για να ανακηρύξουν τη νίκη τους.

Ο ισραηλινός στρατός επιτρέπει την είσοδο σε δημοσιογράφους για να γίνουν και οι ίδιοι μάρτυρες της φρίκης.

Ένα ζευγάρι μαζί με το μωρό τους έμειναν 21 ώρες κλεισμένοι στο καταφύγιο μέχρι να τους εντοπίσει και να τους διασώσει ο ισραηλινός στρατός. "Και όταν είδαμε ότι ήταν οι στρατιώτες μας, όταν ακούσαμε ότι ήταν αυτοί και ανοίξαμε την πόρτα, απλώς πηδήσαμε και τους αγκαλιάσαμε και απλά ανακουφιστήκαμε. Και τότε ήμουν έτρεμε ολόκληρος και δεν μπορούσα να σταματήσω να τρέμω" αναφέρει η γυναίκα.

Κρατά στην αγκαλιά το μωρό της και ευλογεί τον Θεό αλλά ξέρει πως ακόμη και εάν επέζησε από την σφαγή η ζωή της δεν θα είναι ποτέ η ίδια.

