Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: οι νέοι τομεάρχες της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι είναι οι τομεάρχες και οι αναπληρωτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

-

Ανακοίνωση τομεαρχών και αναπληρωτών τομεαρχών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α - Π.Σ.

Κατά τη συνεδρίαση του προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης, ανακοίνωσε του τομεάρχες και τους αναπληρωτές τομεάρχες της ΚΟ.

ΤΟΜΕΡΑΧΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΞΩΤ. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΟΘΩΝ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΣΩΤ. ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΣΩΤ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΡΑΛΛΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΛΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ ΛΙΝΟΥ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΡΑΝΙΑ ΘΡΑΣΚΙΑ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΛΑΜΑ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΚΑΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΧΑΡΗΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΚΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΛΕΝΑ ΑΚΡΙΤΑ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΑΝΑΠΛ. ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΗΛΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΛΤΟΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ & ΑΣΥΛΟΥ ΝΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΤΟΜΕΑΡΧΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτοδιοικητικές εκλογές - Σχολεία: Ποια θα κλείσουν για τον β' γύρο

Πόλεμος στο Ισραήλ: κλιμακώνονται οι επιθέσεις, αυξάνονται οι νεκροί (βίντεο)

“The 2NightShow” - Ναυπλιώτου: Η υποκριτική και ο ρόλος του Κούρκουλου (βίντεο)