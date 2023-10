Life

“Αρένα” - Μαρία Αναστασοπούλου: Επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με αποκαλύψεις που θα συζητηθούν

Από την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου στις 24:00, η Μαρία Αναστασοπούλου μπαίνει για 2η χρονιά στην «ΑΡΕΝΑ» για να ερευνήσει, να καταγράψει και να αποκαλύψει την αθέατη πλευρά επίκαιρων ζητημάτων, με εύστοχο και ουσιαστικό λόγο, και δημοσιογραφικό ήθος.

Η Μαρία Αναστασοπούλου και η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής, μέσα από διεισδυτικά ρεπορτάζ, έρευνες, οδοιπορικά και συνεντεύξεις προσώπων που δεν μιλούν συχνά, θα φέρουν και φέτος στην «ΑΡΕΝΑ» αποκαλύψεις που θα συζητηθούν.

Κάθε Τετάρτη βράδυ, ζωντανά στο στούντιο, η συζήτηση ξεκινά, όχι μόνο με τους καλεσμένους, αλλά και με τους τηλεθεατές που μπαίνουν στην «ΑΡΕΝΑ» μέσω live ψηφοφοριών και διαδραστικών μέσων.



«ΑΡΕΝΑ», με τη Μαρία Αναστασοπούλου. Πρεμιέρα την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου και κάθε Τετάρτη, ζωντανά, στις 24:00.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Νεκτάριος Δεληγιάννης

Αρχισυνταξία: Αντώνης Παπαδάκης

Δημοσιογραφική Ομάδα: Λίλιαν Τσουρλή, Λία Κοντοπούλου, Χριστίνα Τσιόκρη, Μάνος Φραγκιουδάκης Λάζος Μαντικός,, Ντέμυ Ντάβαρη, Βασίλης Γιαννούλης, Δώρα Γεωργιάδη, Αντώνης Διαμαντάκης, Βάσια Ηλιοπούλου

