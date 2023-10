Κόσμος

Ερντογάν για Ισραήλ: Δεν συμπεριφέρεται ως κράτος στη Γάζα αλλά ως οργάνωση

"Κεραυνοί" του Τούρκου προέδρου κατά του Ισραήλ, τη στιγμή που ο πόλεμος μαίνεται για 5η ημέρα και η χερσαία επέμβαση στη Γάζα είναι προ των πυλών.

Το Ισραήλ δεν συμπεριφέρεται "ως κράτος" στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε νέες επιδρομές σήμερα σε αντίποινα για την αιματηρή επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς, δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

"Το Ισραήλ δεν πρέπει να ξεχνά πως, αν συμπεριφέρεται ως οργάνωση μάλλον παρά ως κράτος, θα καταλήξει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια", δήλωσε ο αρχηγός του τουρκικού κράτους, καταγγέλλοντας τις "επονείδιστες μεθόδους" του ισραηλινού στρατού.

"Να βομβαρδίζεις κοινότητες αμάχων, να σκοτώνεις αμάχους, να εμποδίζεις την ανθρωπιστική βοήθεια και να προσπαθείς να τα παρουσιάζεις αυτά ως κατορθώματα δεν μπορεί να είναι παρά αντίδραση μιας οργάνωσης και όχι ενός κράτους", επέμεινε ο Τούρκος πρόεδρος, που χρησιμοποιεί συνήθως τον όρο "οργάνωση" για να χαρακτηρίσει το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), που θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Άγκυρα και τους συμμάχους της στη Δύση.

"Πιστεύουμε πως ο πόλεμος πρέπει να έχει μια ηθική και πως οι δύο πλευρές οφείλουν να τη σέβονται. Δυστυχώς, αυτή η αρχή παραβιάζεται σοβαρά στο Ισραήλ και στη Γάζα", είπε ακόμη, καταγγέλλοντας τις "δολοφονίες αμάχων στο ισραηλινό έδαφος" καθώς και "την τυφλή σφαγή αθώων στη Γάζα που υπόκεινται σε συνεχείς βομβαρδισμούς".

