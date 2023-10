Αθλητικά

Shanghai Masters: Ήττα στα προημιτελικά για Τσιτσιπά και Χάασε

Την ήττα γνώρισε στα προημιταλικά του Shanghai Masters το "ζευγάρι" Τσιτσιπάς - Χάασε.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε στα προημιτελικά του διπλού μαζί με τον Ολλανδό συναθλητή του Ρόμπιν Χάασε.

Ηττήθηκαν με 7-6(2), 6-3 από τους Μαρσέλ Γκρανογέρς/Οράσιο Σεμπάγιος, Νο.7 του ταμπλό, και αποκλείστηκαν από τα ημιτελικά του Shanghai Masters.

Οι νικητές, από την πλευρά τους, θα αναμετρηθούν για μια θέση στον τελικό με τους Χιτζικάτα/Νόρι, που απέκλεισαν με 6-4, 3-6, 10-8 τους Γκονζάλες/Μολτένι.

