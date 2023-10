Κόσμος

Ισραήλ: Η φρίκη του πολέμου και οι ανθρώπινες ιστορίες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μητέρα περιγράφει πώς μιλούσε με τους ανήλικους γιους της, όταν μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν στο σπίτι τους και από τότε έχασε τα ίχνη τους.

-

Της Ντέμη Καραγιάννη

Ιστορίες που αποτυπώνουν τον ανθρώπινο πόνο, μέσα από τη φρίκη της εμπόλεμης σύρραξης στο Ισραήλ, κάνουν το γύρο του κόσμου.

Μητέρα δύο παιδιών, περιγράφει πώς μιλούσε με τους ανήλικους γιους της, όταν μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν στο σπίτι τους και από τότε έχασε τα ίχνη τους.

Η Ρενάνα Γκομέχ δεν μπορεί να κρύψει την αγωνία και τον θυμό της όταν αναφέρεται στους γιους της ηλικίας 12 και 16 ετών που είναι στα χέρια της Χαμάς.Τους μιλούσε στο τηλέφωνο, προσπαθώντας να τους καθησυχάσει ότι μέσα στο σπίτι τους είναι ασφαλής. Μια ανθρωπινη διαβεβαίωση που όμως δεν είχε υπολογίσει το μένος των μαχητών της τρομοκρατικής οργάνωσης.





Η Αβιτάλ Αλαχέμ με τρεμαμενη φωνη περιγράφει πως οι τρομοκράτες της Χαμάς την απήγαγαν από το σπίτι που έμενε μαζί με δυο αλλά παιδά που έμεναν στο διπλανό σπίτι.



Οι τρείς τους ωστόσο αφεθηκαν ελεύθεροι καθώς το ένα από τα παιδιά είχε τραυματιστεί και τους καθυστερούσε στην επιστροφή τους στη Γάζα.

Πιστευεται ότι έως και 150 άνθρωποι καθε ηλικίας κρατούνται αιχμάλωτοι από την Χαμάς, που δηλώνει ότι τους έχει κρύψει σε «ασφαλή μέρη και σήραγγες» εντός της Γάζας . Η μητέρα δυο κοριτσιών ηλικίας 15 και 18 ετών τους ζητάει να μείνουν ψύχραιμες κιου απο ΒΒC

Πάνω από δέκα απαχθέντες είναι αμερικανοί πολίτες με τους συγγενείς τους να απευθυνουν έκκληση στην κυβέρνηση Μπαίντνε να δράσει ενω δεν μπορούν να κρυψουν την αγωνία και την συγκίνησή τους



Μια απίστευτη εξέλιξη έλαβε χώρα σχετικά με την με τη 30χρονη Shani Louk η οποία φερόταν να δολοφονήθηκε με φριχτό τρόπο από τη Χαμάς στο φεστιβάλ μουσικής στη Γάζα.Η μητέρα της νεαρής κοπέλας ωστόσο δηλώνει ότι έχει πληροφορίες ότι είναι ζωντανή, ωστόσο η κατάστασή της είναι κρίσιμη καθώς έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά στο κεφάλι.

Οι ισραηλινοί πάντως αψηφώντας τις απειλές της Χαμάς για μπαράζ ρουκετών στην περιοχή του Τελ Αβίβ, βγήκαν στα μπαλκόνια των διαμερισμάτων τους και έψαλαν την «Hatikvah», τον εθνικό ύμνο του Ισραήλ, ο τίτλος του οποίου σημαίνει «ελπίδα» στα εβραϊκά.

Ειδήσεις σήμερα:

Αυτοδιοικητικές εκλογές - Σχολεία: Ποια θα κλείσουν για τον β' γύρο

Πόλεμος στο Ισραήλ: κλιμακώνονται οι επιθέσεις, αυξάνονται οι νεκροί (βίντεο)

“The 2NightShow” - Ναυπλιώτου: Η υποκριτική και ο ρόλος του Κούρκουλου (βίντεο)