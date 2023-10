Κόσμος

Πόλεμος στο Ισραήλ: Η Γάζα “βυθίστηκε” στο σκοτάδι

Διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα αφού ο μοναδικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα σταμάτησε να λειτουργεί

-

Διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα αφού ο μοναδικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα σταμάτησε να λειτουργεί, όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στη Χαμάς.

Νωρίτερα ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Ενέργειας, Τάφερ Μέλχεμ, είχε δηλώσει στον ραδιοφωνικό σταθμό Voice of Palestine πως ο σταθμός θα εξαντλούσε τα καύσιμά του σε 10 με 12 ώρες.

Το Ισραήλ διέκοψε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα προχθές, Δευτέρα, στο πλαίσιο της "συνολικής πολιορκίας" που επιβάλλει στον θύλακα σε αντίποινα για τη μαζική εισβολή Παλαιστίνιων ενόπλων στο ισραηλινό έδαφος.

Στο μεταξύ, τρεις Παλαιστίνιοι εργαζόμενοι σε ιατρικές υπηρεσίες σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινό πλήγμα στη Γάζα, όπως ανέφεραν η Ερυθρά Ημισέληνος και δύο αυτόπτες μάρτυρες τους οποίους επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, τέσσερις διασώστες της ανθρωπιστικής οργάνωσης σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας: τρεις, όταν "η κατοχική δύναμη [το Ισραήλ] έθεσε στο στόχαστρο απευθείας ασθενοφόρο" της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου στο βόρειο τμήμα της Γάζας και ένας τέταρτος από άλλο βομβαρδισμό στο ανατολικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

