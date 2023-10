Life

“Ψυχοκόρες”: Συναρπαστικά τα νέα επεισόδια (εικόνες)

Συγκλονιστικές εξελίξεις με τη Βασιλική να γίνεται πιόνι του Ερμή και της Μάγιας, ενώ η Μαρίκα αναζητά ξανά διέξοδο από τους Κοτρώτσηδες.

Η ιστορία της δραματικής σειράς «Ψυχοκόρες» συνεχίζει να ξετυλίγεται στο ΑΝΤ1+, με το κοινό να ανυπομονεί για τις εξελίξεις στον αγώνα των τεσσάρων κοριτσιών να επιβιώσουν και να βρουν ξανά η μια την άλλη. Τα αφεντικά τους δείχνουν σιγά σιγά το πραγματικό τους πρόσωπο, τη στιγμή που ο κίνδυνος για τις τέσσερις ψυχοκόρες παραμονεύει. Ρεαλιστικές ερμηνείες και εντυπωσιακά σκηνικά μεταφέρουν γλαφυρά την ατμόσφαιρα μιας ανδροκρατούμενης εποχής, στο όχι τόσο μακρινό παρελθόν, που ο θεσμός ψυχοκορών έθεσε τις βάσεις του γυναικείου κινήματος και συνέβαλε στο να αποκτήσουν οι γυναίκες ταυτότητα, οικονομική ανεξαρτησία και να γυρίσουν σελίδα στην κοινωνία και την οικονομία της εποχής.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Επεισόδιο 13 - «Όποιον δρόμο κι αν πήρα, δεν ξέφυγα απ’ τη Μοίρα»

Ο Ερμής χρησιμοποιεί τη Βασιλική για τις παρανομίες του και η Μάγια για να χτίσει το πολιτικό της προφίλ. Η Νέλλα βρίσκει το σημείωμα του Τάσου και τιμωρεί σκληρά τη Μαρίκα που ισχυρίζεται πως είναι δικό της. Η Φρόσω βρίσκει έναν φίλο στο πρόσωπο του Μέλιου και η Ευανθία πάει κρυφά στην Αλμπίνα για να μάθει τα μελλούμενα της οικογένειάς της. Ο Αρδίτης πιέζει τον εκδότη του περιοδικού να μάθει ποιος είναι ο αρθρογράφος που καταφέρεται εναντίον του και έχει στην κατοχή του φωτογραφία του από μια κρυφή συνάντησή του με ξένους πολιτικούς. Η Νέλλα θα συνοδεύσει την Όλγα στο οικοτροφείο - ή μήπως όχι;

Επεισόδιο 14 - «Να φύγουμε τώρα»

Μετά την τραγική εξέλιξη με την Όλγα, η Μαρίκα συγκλονισμένη αναζητά την Βικτωρία, ώστε να φύγουν το συντομότερο με τη Δεσποινιώ από το σπίτι του Κοτρώτση. Ο Τάσος προμηθεύει με όπιο τη Νέλλα, που κάνει κατάχρηση επηρεασμένη από το πρωινό περιστατικό. Ο Λεωνίδας παγιδεύει τη Βασιλική και ο Παύλος ξεσπά άσχημα όταν τη βρίσκει στο γραφείο του. Ο Αρδίτης συγχίζεται με τη φωτογράφιση στο νοσοκομείο και τις πρωτοβουλίες της Μάγιας χωρίς την έγκριση του, προς μεγάλη ικανοποίηση του

Παύλου. Η Φρόσω κι ο Μέλιος έρχονται όλο και πιο κοντά και η Ευανθία το καταλαβαίνει, έχοντας πάντα στο μυαλό της τα λόγια της Αλμπίνας.

Δείτε όλα τα διαθέσιμα επεισόδια της κορυφαίας σειράς εποχής «Ψυχοκόρες» κάνοντας εγγραφή αποκλειστικά στο antennaplus.gr.

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά Σενάριο: Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Μιχάλης Χαραλαμπίδης Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε

Χρύσα Δαπόντε Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης

Σταμάτης Σταματάκης Concept: Γιάννης Εξηντάρης

Γιάννης Εξηντάρης Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη

Φρόσω Ράλλη Εκτ. Παραγωγοί: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

