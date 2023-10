Αθλητικά

Κίνα: Η Σάκκαρη αποκλείστηκε με το “καλημέρα” από την Ζενγκ

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είδε το σερί των δύο νικών επί της Κινέζας να διακόπτεται στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι.

Ανυπέρβλητο αποδείχθηκε το εμπόδιο της Κινγουέν Ζενγκ (Νο 24 στον κόσμο) για την Μαρία Σάκκαρη στο β΄ γύρο του Zhengzhou Open, στην Κίνα.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη) είδε το σερί των δύο νικών επί της Κινέζας να διακόπτεται στο τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι και την ίδια να γνωρίζει τον αποκλεισμό στο β΄ γύρο της διοργάνωσης, απ΄ όπου και ξεκίνησε την προσπάθειά της.

Η Σάκκαρη έχασε το πρώτο σετ στο τάι-μπρέικ με 7-6/2, ενώ στο δεύτερο παραδόθηκε στην αντίπαλό της, που έφτασε πολύ πιο άνετα στο 6-3 και την πρόκριση ύστερα από μία ώρα και 52 λεπτά, εξασφαλίζοντας μια θέση στα προημιτελικά.

