Ισραήλ: Κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης με τη συμμετοχή και του κόμματος “Εθνική Ενότητα”

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel, θα συγκροτηθεί ένα ολιγομελές πολεμικό υπουργικό συμβούλιο για να διευθύνει τον πόλεμο με τη Χαμάς, όπως είχε ζητήσει ο Γκαντς.

Το κεντρώο αντιπολιτευόμενο κόμμα Εθνική Ενότητα του Μπένι Γκαντς συμφώνησε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης εν μέσω πολέμου, που κήρυξε το εβραϊκό κράτος μετά την επίθεση της Χαμάς, ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Γκαντς. Η συμφωνία έρχεται έπειτα από μέρες διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Times of Israel, θα συγκροτηθεί ένα ολιγομελές πολεμικό υπουργικό συμβούλιο για να διευθύνει τον πόλεμο με τη Χαμάς, όπως είχε ζητήσει ο Γκαντς. Σε αυτό το συμβούλιο θα συμμετέχουν μόνο ο Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκαλάντ και ο Γκαντς.

Μια θέση στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο έμεινε ανοιχτή για τον ηγέτη του κεντρώου κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Γϊαίρ Λάπιντ, ο οποίος όμως αρνήθηκε να συμμετάσχει σε μια κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης αν δεν αποχωρήσουν από τον νυν κυβερνητικό συνασπισμό τα ακροδεξιά θρησκευτικά κόμματα.

Συμφωνήθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν θα προωθηθεί καμία νομοθεσία στην Κνεσέτ ή κυβερνητικά ψηφίσματα που δεν σχετίζονται με τη διεξαγωγή του πολέμου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ, Times of Israel και Haaretz

