Εθνική Ελλάδας: Ο Γούτας κλήθηκε εσπευσμένα στην αποστολή

Ο 29χρονος στόπερ πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις στην αγγλική Championship με τη φανέλα της Κάρντιφ.

Ο τραυματισμός του Παντελή Χατζηδιάκου (θλάση στον τετρακέφαλο) και η απουσία του απ’ τα προσεχή παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας με την Ιρλανδία (13/10, Δουβλίνο) και την Ολλανδία (16/10, Αθήνα) για τα προκριματικά του EURO 2024, οδήγησαν τον Γκουστάβο Πογέτ στην άμεση αντικατάστασή του στο δυναμικό της «γαλανόλευκης» ομάδας, προσκαλώντας την Τετάρτη (11/10) τον Δημήτρη Γούτα.

Ο 29χρονος στόπερ πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις στην αγγλική Championship με τη φανέλα της Κάρντιφ κι επιστρέφει στις διεθνείς κλήσεις μετά από περίπου ένα χρόνο. Ο διεθνής Έλληνας αμυντικός μάλιστα δεν θα έρθει στην Ελλάδα, αλλά θα ενσωματωθεί απευθείας στην αποστολή της Εθνικής στο Δουβλίνο.

Η σχετική ενημέρωση από την ΕΠΟ αναφέρει:

Ο Δημήτρης Γούτας κλήθηκε από τον κ. Πογέτ στην αποστολή της Εθνικής Ανδρών για τους αγώνες με την Ιρλανδία και την Ολλανδία στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του EURO 2024.

Ο διεθνής στόπερ έχει τρεις συμμετοχές στην Εθνική Ανδρών: τον Νοέμβριο του 2021 έπαιξε εναντίον της Ισπανίας και του Κοσόβου για τα προκριματικά του Μουντιάλ και τον Σεπτέμβριο του 2022 με αντίπαλο της Βόρ. Ιρλανδία για το UEFA Nations League.

Ο Δημήτρης Γούτας θα ενσωματωθεί στην αποστολή της Εθνικής στο Δουβλίνο.

