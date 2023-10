Κόσμος

Γάζα – Έκκληση εγκλωβισμένων μέσω ΑΝΤ1: Ανοίξτε τα μάτια σας στη γενοκτονία που γίνεται

Παλαιστίνιοι και εργαζόμενη σε ανθρωπιστική οργάνωση περιγράφουν τη φρίκη που ζουν στην αποκλεισμένη Γάζα, που πλήττεται από βόμβες.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

«Όλοι μαζευόμαστε στο σπίτι ενός γείτονα, χωρίς internet, χωρίς ρεύμα μέχρι τώρα. Είναι γύρω στις 19:00 (τοπική ώρα). Δεν ξέρουμε κυριολεκτικά τι συμβαίνει στον κόσμο. Εδώ ακούμε μόνο βόμβες», δηλώνει στον ΑΝΤ1 η Παλαιστίνια δημοσιογράφος, Πλέστια Αλκάντ.

Η δημοσιογράφος καταγράφει με το κινητό της, τις τραγικές στιγμές που ζει στη Λωρίδα της Γάζας. Χωρίς ρεύμα, νερό, μαζεμένοι όλοι σε ένα δωμάτιο ακούνε τις βόμβες να σφυρίζουν γύρω τους. Μια από αυτές πέφτει ακριβώς δίπλα στο σπίτι της, την ώρα που γράφει με το κινητό της!

«Αυτή είναι η θέα από το μπαλκόνι. Δεν υπάρχει κυριολεκτικά θέα, δεν μπορείς να δεις τίποτα».

Στο ηλεκτρονικό της ημερολόγιό η 23χρονη δημοσιογράφος δείχνει καρέ- καρέ πως μέσα στην νύχτα αναγκάζεται να μετακινείται από κτίριο σε κτίριο, καθώς οι βόμβες πέφτουν γύρω της

«Εκκενώνουμε αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το κτήριο μας. Είμαστε στο δρόμο. Δεν ξέρω πού πάμε. Δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Δεν ξέρουμε τίποτα», περιγράφει.

«Ευχαριστούμε τους Έλληνες για την στήριξη , αλλά ανοίξτε τα μάτια σας σε αυτήν την γενοκτονία που γίνεται στην Γάζα. Παρακαλώ σταματήστε να σκοτώνετε οικογένειες», λέει από την πλευρά του ο δημοσιογράφος, Σάμι Αμπού Σάλεμ.

Εγκλωβισμένος στην Γάζα και ο Σάμι Αμπού Σάλεμ, δημοσιογράφος από το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων, κάνει έκκληση στους Έλληνες και σε όλους τους Ευρωπαίους να σταματήσει – όπως λέει - αυτή η γενοκτονία. Βρίσκεται κοντά σε ένα από τα νοσοκομεία της περιοχής, που ακόμη μένει όρθιο...

«Πριν από 50 λεπτά είδα 3 πτώματα νοσηλευτών. Οι Ισραηλινοί στοχεύουν ασθενοφόρα», λέει κι όταν ερωτάται αν οι τραυματίες έχουν ιατρική βοήθεια, απαντά πως «οι ιατρικές συσκευές χρειάζονται ρεύμα, αλλά δεν υπάρχει ρεύμα. Το νεκροτομείο είναι γεμάτο, δεν υπάρχει χώρος, οι νεκροί αφήνονται εκτός νοσοκομείου».

Η επικεφαλής προγραμμάτων των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» στην Παλαιστίνη, Σάρα Σατώ, είπε πως, «χθες το βράδυ, βομβαρδισμοί κοντά στις εγκαταστάσεις μας κατέστρεψαν μερικώς την κλινική μας στην πόλη της Γάζας και το σπίτι όπου μένουν οι διεθνείς συνάδελφοί μας».

Η Σάρα Σατώ μαζί με τους «Γιατρούς Χωρίς Σύνορα» , βρίσκεται και εκείνη εγκλωβισμένη στη Γάζα. Όπως εξηγεί στον ΑΝΤ1 μέχρι χθες, ήταν ακόμα δυνατή η αποστολή προμηθειών στη Γάζα μέσω της Αιγύπτου. Όμως, χθες το βράδυ, αυτή η περιοχή ισοπεδώθηκε. Η κλινική τους επίσης. Στήνουν υπαίθριες κλινικές όπου μπορούν για να προσφέρουν.

«Υπάρχει μεγάλος αριθμός τραυματιών. Μέχρι σήμερα το πρωί, μέχρι και 3.700 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί και περίπου 700 σκοτώθηκαν [στη Γάζα]. Οι βομβαρδισμοί είναι σχεδόν συνεχείς. Τα διαλείμματα είναι πολύ λίγα. Προσπαθούμε να δούμε εάν το Υπουργείο Υγείας μπορεί να μεταφέρει ασθενείς σε εμάς για εξω-νοσοκομειακή περίθαλψη, αλλά οι ομάδες μας θα πρέπει να μετακινηθούν – μόνο 200 ή 300 μέτρα, αλλά σε αυτό το πλαίσιο, αυτά τα 200 ή 300 μέτρα είναι γεμάτα κινδύνους», λέει η Σατώ.

Οι εγκλωβισμένοι, κάτοικοι και μέλη διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων που βρίσκονται στη Γάζα κάνουν έκκληση για την δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων πριν την εκκίνηση μιας χερσαίας επιχείρησης από πλευράς Ισραηλινών.

