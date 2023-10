Κοινωνία

Εγκληματικότητα: Χιλιάδες συλλήψεις σε έναν μήνα

Πού σημειώθηκαν οι περισσότερες συλλήψεις και σε τι παραβάσεις αφορούσαν.

Η Ελληνική Αστυνομία, αναλύοντας προσεκτικά τα ανά την επικράτεια δεδομένα παραβατικότητας και εγκληματικότητας, ποσοτικά και ποιοτικά, ανασυντάσσεται, αναμορφώνει το σχεδιασμό της και εστιάζει τις δράσεις της ώστε να αναβαθμίσει το επίπεδο ασφαλείας των πολιτών στην καθημερινότητα.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Αστυνομία διεξάγει συνεχώς στοχευμένες ειδικές επιχειρησιακές δράσεις και ελέγχους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε τόπους όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβατικών συμπεριφορών.

Σε ειδικές επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της παραβατικότητας σε περιοχές με όξυνση της παραβατικότητας, για το χρονικό διάστημα από 11 Σεπτεμβρίου έως και 11 Οκτωβρίου, έγιναν 4.113 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 1.632 μετατράπηκαν σε συλλήψεις για διάφορα αδικήματα, όπως ενδεικτικά: παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κλοπές, εκτέλεση ενταλμάτων σύλληψης, λειτουργία παράνομων χυτηρίων, παράνομη οπλοφορία, κ.λπ..

Στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν 779 προσαγωγές και 212 συλλήψεις, για διάφορα αδικήματα, ενώ αντίστοιχα στη Νότια πραγματοποιήθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα 3.334 προσαγωγές και 1.420 συλλήψεις.

H Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο υλοποίησης του σχεδίου για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και των παραβατικών συμπεριφορών και με μοναδικό γνώμονα την ενίσχυση του επιπέδου ασφαλείας των πολιτών, συνεχίζει τους εντατικούς ελέγχους, με ιδιαίτερη έμφαση σε τόπους όπου καταγράφονται αυξημένοι δείκτες εγκληματικότητας.

