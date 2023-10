Η Βουλή των Ελλήνων φωτίστηκε με τη σημαία του Ισραήλ (εικόνες)

Με τη σημαία του Ισραήλ φωτίστηκε σε ένδειξη συμπαράστασης η Βουλή των Ελλήνων.

Με τα χρώματα της σημαίας του Ισραήλ φωταγωγήθηκε η πρόσοψη του κτηρίου της Βουλής των Ελλήνων σε ένδειξη συμπαράσταση για τις απάνθρωπες τρομοκρατικές επιθέσεις που υπέστη από τη Χαμά ο ισραηλινός λαός

Ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Τασούλας σε δήλωσή του αναφέρει πως «μαζί με άλλα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια και εμβληματικά δημόσια και μη κτήρια, που φωταγωγήθηκαν με τη σημαία του Ισραήλ, και η Ελληνική Βουλή απόψε φωταγωγείται με την ίδια σημαία, για να εκφραστεί έτσι και η ανθρώπινη συμπαράσταση, αλλά και δριμύτατη αποδοκιμασία. Συμπαράσταση σε άμαχο ιδίως πληθυσμό, που δεν γίνεται σεβαστός ούτε αφού δολοφονηθεί από αβυσσαλέα χτυπήματα πρωτοφανούς μίσους της Χαμάς, και αποδοκιμασία μιας βίαιης και απίστευτα απάνθρωπης επίθεσης σε κράτος, που καταφεύγει στο αναφαίρετο δικαίωμα της αυτοάμυνας. Απόψε, δεν φωταγωγούμε μόνο με τη σημαία του Ισραήλ, αλλά μέσω αυτής, και με το δικαίωμα στην εθνική κυριαρχία, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τελικά στην ελπίδα για ειρήνη, που παρά ταύτα δικαιούται να μη κλονιστεί ανεπανόρθωτα».

This evening, the Hellenic Parliament is illuminated with the flag of the State of #Israel to show its solidarity with the people of Israel and in the memory of the 1200+ murdered inhumanely by the terrorists of Hamas.

Thank you #Hellenic Parliament ευχαριστούμε Ελλάδα for… pic.twitter.com/e7V6j5jkrj