“Εδώ Τουρκία”: Το Ισραήλ, ο Ερντογάν και οι ακροβατισμοί (βίντεο)

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου προβαίνουν σε αποκαλύψεις, με αφορμή τις ραγδαίες εξελίξεις στο Ισραήλ και τις δηλώσεις Ερντογάν περί “διαμεσολάβησης”.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, ασχολείται στο νέο επεισόδιο της με τις θέσεις του Ταγίπ Ερντογάν, αναφορικά με την στάση της Τουρκίας στην νέα ανάφλεξη στην Μέση Ανατολή.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «Αποκαλύπτουμε τί κρύβεται πίσω από τους ακροβατισμούς του Ταγίπ Ερντογάν με το Ισραήλ. Γιατί, ενώ γνωρίζει ότι δεν μπορεί να αναλάβει ρόλο διαμεσολάβησης, διακηρύττει σε όλους ότι ξεκίνησε την διαδικασία διαμεσολάβησης. Τί κρύβει;».

