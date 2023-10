Πολιτισμός

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Οκτωβρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους Αγίους τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σε ποιους πρέπει να πείτε Χρόνια Πολλά σήμερα.

-

Σήμερα 12 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την μνήμη:

Οσίων Θεοδότου επισκόπου Εφέσου. Συμεώνος, του νέου θεολόγου (†1022), Επικτήτου (Αρσινοίτου ) του εν Κύπρω και των εν αυτή ασκητών: Βαλαντίου, Βαρλαάμ, Βαρνάβα, Βαρνάβα μονάχου, Βασιλείου επισκόπου, Γεωργίου (Βαβατσινιώτη, Γεωργίου (Επιτηδεώτου ), Γεωργίου (Περαχωρίτου ), Γεωργίου (του Σαλαμάνου), [Δημητριανού επισκόπου (εις Πέραν ), Ειρηνικού (ή Αρνιακού), Ελπιδίου, Επαφροδίτου, Θεοσεβίου και Ιάσονος επισκόπου Δαμάσκου. Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου (†850). Αναστασίας της παρθένου. Ανδρομάχης και Ανδρομάχου. Ανθίας, Διόδωρου, Δομνίνης, Δωροθέου. Ιουβεντίνου, Μαξίμου, Μαλφεθά.

Πηγή: ecclesia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εγκληματικότητα: Χιλιάδες συλλήψεις σε έναν μήνα

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 184 σημεία

Αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές την Πέμπτη