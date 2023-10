Πολιτική

Κωνσταντίνος Ζέρβας - “Καλημέρα Ελλάδα”: Ο Αγγελούδης εμφανίστηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη (βίντεο)

Τι δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος της συμπρωτεύουσας για τα προβλήματα της πόλης.

Στην ενημερωτική εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» βρέθηκε την Πέμπτη ο εν ενεργεία και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, καλεσμένος του Γιώργου Παπαδάκη.

Ο κ. Ζέρβας υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του παράχθηκε μεγάλο και κρίσιμο έργο για τη Θεσσαλονίκη στους τομείς της οικονομίας, της απασχόλησης, των επενδύσεων και του τουρισμού. Κληθείς να επεξηγήσει πρόσφατες αναφορές του σε «συμφέροντα τω Αθηνών», κατηγόρησε τον αντίπαλό του Αγγελούδη ότι εν αντιθέσει με τον ίδιο, εμφανίστηκε πριν λίγους μήνες στη Θεσσαλονίκη, ότι ήταν απών όσα χρόνια η πόλη προσπαθούσε να ανακάμψει από την κρίση την οποία αντιμετώπιζε και ότι δεν έχει προτείνει τίποτα ουσιαστικό. Ανέφερε επίσης ότι απηύθυνε πρόταση για debate στον κ. Στέλιο Αγγελούδη, ένα debate το οποίο είχε προγραμματιστεί και ακυρώθηκε.

Σχετικά με το πώς θα συνεννοηθούν οι πρώην εκλογικοί αντίπαλοι την επομένη των εκλογών για το καλό της πόλης, υπογράμμισε: «Σε ό,τι με αφορά, είμαι άνθρωπος των συγκλίσεων και της συνεννόησης».

Τέλος παραδέχθηκε ότι όσοι ασκούν κριτική στη θητεία του στο θέμα της καθαριότητας έχουν δίκιο και υποσχέθηκε επίλυση του ζητήματος με διάφορες μεθόδους, μεταξύ των οποίων τα νέα μηχανήματα και οι υπόγειοι κάδοι.

