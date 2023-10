Κοινωνία

Ταύρος: Μαθητές πέταξαν καπνογόνο στο γραφείο διευθύντριας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κίνηση προκάλεσε αναστάτωση στο σχολείο, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους υπόλοιπους μαθητές.

-

Ένα ακόμα περιστατικό βίας με δράστες ανήλικους καταγράφηκε την Τετάρτη σε σχολείο στην περιοχή του Ταύρου Αττικής την Τετάρτη το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την περιοχή, πρόκειται για Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο μαθητές εισέβαλαν μέρα-μεσημέρι στο γραφείο της διευθύντριας και πέταξαν καπνογόνο το οποίο φλεγόταν. Ευτυχώς η εκπαιδευτικός δε βρισκόταν στο γραφείο της τη συγκεκριμένη στιγμή, ωστόσο το γεγονός προκάλεσε ιδιαίτερη αναστάτωση στο σχολείο.

Το ενεργοποιημένο καπνογόνο παραδόθηκε στους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μοσχάτου – Ταύρου οι οποίοι διενεργούν και την προανάκριση.

Ειδήσεις σήμερα:

Εγκληματικότητα: Χιλιάδες συλλήψεις σε έναν μήνα

Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 184 σημεία

Αίθριος καιρός με λίγες τοπικές βροχές την Πέμπτη