Στην Αθήνα Έλληνες από το Ισραήλ

Συνεχίζονται οι πτήσεις επαναπατρισμού από το Ισραήλ για την Ελλάδα και το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων από το Ισραήλ.

Νωρίς το πρωί της Πέμπτης έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ακόμα μια οργανωμένη από το υπουργείο Εξωτερικών πτήση από το Τελ Αβίβ στην Αθήνα.

Στην κάμερα της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε επιβάτης που επέβαινε στην πτήση της επιστροφής στην Ελλάδα που διοργάνωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η πτήση είχε οργανωθεί από το υπουργείο Εξωτερικών. Όλα ήταν οργανωμένα εκεί. Μας περίμεναν και μας πέρασαν από τον έλεγχο. Όλα ήταν καλά. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα» ανέφερε ένας Έλληνας, ο οποίος ζει μόνιμα στην Ιερουσαλήμ και ήταν ένας από τους 90 που επαναπατρίστηκαν.

Όπως είπε, κατάφερε να φτάσει στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν στο Τελ Αβίβ, δίχως να αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα.

Στο αεροδρόμιο στα Σπάτα βρίσκονταν και συγγενείς τους οι οποιοι, με αγωνία, περίμεναν τους ανθρώπους τους να βγουν από την πύλη των αφίξεων για να τους αγκαλιάσουν.

