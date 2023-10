Πολιτική

Εκλογές: Η Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι δήλωσε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" η Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, υποψήφια περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων.

Λίγες ημέρες απόμένουν για τις δεύτερες κάλπες των Αυτοδιοικητικών εκλογών από τις οποίες θα προκύψουν οι επικεφαλής των Περιφερειών και των Δήμων της χώρας που δεν εκλέχθηκαν από τον πρώτο γύρο, για τα επόμενα χρόνια και θα αναδειχθούν τα περιφερειακά, δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια ανά την επικράτεια.

Δίνοντας βήμα σε υποψηφίους από διάφορες περιοχές της Αττικής και από κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσα από τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων, ο ΑΝΤ1 επιχειρεί να κάνει ενεργότερα συμμέτοχους τους πολίτες στις καθοριστικές για την καθημερινότητα και την ζωή του εξελίξεις που φέρνουν οι εκλογές στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και να τους βοηθήσει να σχηματίσουν καλύτερη άποψη για όσους διεκδικούν την ψήφο των εκλογέων.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε το πρωί της Πέμπτη η Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, υποψήφια περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, η οποία μεταξύ άλλων είπε "περίμενα ότι θα βγω πρώτη και εργάζομαι για να ανατρέψω το αποτέλεσμα".

