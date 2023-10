Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Εξιχνιάστηκε δολοφονία αλλοδαπού

Πώς οδήγησε στον εντοπισμό των κατηγορουμένων η αξιοποίηση στοιχείων και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εξιχνιάσθηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 35χρονου αλλοδαπού, η σορός του οποίου είχε βρεθεί μεσημβρινές ώρες της 22 Μαρτίου 2023, σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης στον Ασπρόπυργο. Για την υπόθεση συνελήφθησαν, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων, απογευματινές ώρες την Τρίτη, σε Περιστέρι και Άγιο Ιωάννη Ρέντη, πέντε αλλοδαποί –ομοεθνείς του θύματος– ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Αρχικά πραγματοποιήθηκε δακτυλοσκοπική διακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας του θύματος, τα οποία στο αρχικό στάδιο των ερευνών ήταν άγνωστα, ενώ από την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στον ανωτέρω τόπο -όπου βρέθηκε η σορός του-, προέκυψαν σημαντικά στοιχεία που οδήγησαν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Ακολούθησε κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριακών και προανακριτικών στοιχείων, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων διαπιστώθηκε η εμπλοκή των ανωτέρω κατηγορουμένων.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι η ανθρωποκτονία τελέστηκε στο Περιστέρι, ενώ περαιτέρω προέκυψε η συμμετοχή των κατηγορούμενων και στην μεταφορά της σορού του θύματος στην περιοχή του Ασπροπύργου.

