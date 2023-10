Πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης: Περιοδεία στην Πλατεία Βικτωρίας με τον Κώστα Μπακογιάννη (εικόνες)

Τι είπε στους δημότες ο πρωθυπουργός σχετικά με το έργο και τις αστοχίες της θητείας του Κώστα Μπακογιάννη.

Στην πλατεία Βικτωρίας βρέθηκε την Πέμπτη το πρωί ο πρωθυπουργός μαζί με τον δήμαρχο Αθηναίων και εκ νέου υποψήφιο, Κώστα Μπακογιάννη και συνομίλησε με πολίτες. Σε σύντομη δήλωσή του ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η Αθήνα είναι τουριστικός προορισμός ολόκληρο το χρόνο και έτσι πρέπει να συνεχίσει και την επόμενη πενταετία.

«Είμαι σίγουρος ότι οι Αθηναίες και οι Αθηναίοι θα εκτιμήσουν τη δουλειά που έχει γίνει αλλά και το θάρρος με το οποίο έγινε η απαραίτητη αυτοκριτική για ορισμένα πράγματα τα οποία δεν πήγανε καλά. Εγώ εξάλλου είμαι πάντα ο πρώτος, που λέω στο δικό μας το επίπεδο ότι εμείς οι πολιτικοί πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, να μαθαίνουμε απ' αυτά και να φροντίζουμε να μην τα επαναλαμβάνουμε. Και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και όταν οι δημότες της Αθήνας θα κρίνουν το ποιος πρέπει να είναι ο επόμενος δήμαρχος», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Και πρόσθεσε: «Εξάλλου όποιος παρακολούθησε το χθεσινό πολύ ενδιαφέρον debate κατέληξε σε αβίαστα συμπεράσματα για το ποιος γνωρίζει πραγματικά τα προβλήματα και ποιος στέκεται μόνο στην επικοινωνία. Και μπόρεσαν να διακρίνουν μεταξύ του περιεχομένου και του περιτυλίγματος».

Κλείνοντας ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Κώστα Μπακογιάννη υπογραμμίζοντας πως είναι σίγουρος πως θα έχει συνέχεια η πολύ καλή δουλειά που γίνεται στην Αθήνα.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την Τρίπολη όπου θα περιοδεύσει μαζί με τον υποψήφιο περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Δημήτρη Πτωχό.

