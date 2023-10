Life

Βασίλης Καρράς: Η κατάστασή του, η ενόχληση της οικογένειάς του και το ξέσπασμα του Λιάγκα (βίντεο)

Όλη η αλήθεια για την κατάσταση της υγείας του Βασίλη Καρρά στο ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Όπως αποκάλυψε με ρεπορτάζ της η εφημερίδα Espresso, ο Βασίλης Καρράς τις τελευταίες μέρες νοσηλεύεται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Νοσοκομείο δίνοντας μεγάλη μάχη για τη ζωή του.

Ο τραγουδιστής, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με την υγεία του, σήμερα παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο, καθώς τα τελευταία αποτελέσματα των εξετάσεων είναι καλύτερα.

Ο Βασίλης Καρράς συνεχίζει φυσικά τη μάχη που δίνει, ενώ όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Θάνος Βάγιος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», η οικογένειά του είναι απογοητευμένη και εκνευρισμένη με τίτλους και δημοσιεύματα, που κατά καιρούς, βγαίνουν και αφορούν την πορεία της υγείας του αγαπημένου τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Λιάγκας ξέσπασε για τα ψευδή δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα για τον αγαπημένη τραγουδιστή.

«Γνωρίζουμε όλοι και όσοι μιλάμε με το περιβάλλον του και ίσως γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες, το θέμα είναι ότι είναι απόλυτα προσωπικά δεδομένα. Ο άνθρωπος ευτυχώς είναι και θα είναι για πολύ καιρό ακόμη ζωντανός. Το ότι περνάει μια περιπέτεια με την υγεία του, μεγάλη και δύσκολη, τους τιμάει, θα μπορούσαν να το είχαν κρύψει και να πετάνε μηνύσεις αριστερά και δεξιά σε όλους όσους λένε ότι είναι άρρωστος.

Από εκεί και πέρα θεωρώ όχι απαράδεκτο, χυδαίο το να υπάρχουν δημοσιεύματα… θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Δεν βλέπω ανακοινώσεις για τα κατάπτυστα δημοσιεύματα που λένε ότι μετράει μέρες, είναι νεκρός κλπ. Δεν μιλάω για τον Βασίλη αλλά γενικότερα για όποιον άνθρωπο μπορεί να είναι άρρωστος. Για αυτά δεν πρέπει να πέσουν κεφάλια; Αν τα sites είναι περιθωριακά και τις εφημερίδες τις διαβάζουν πέντε νοματαίοι, δεν ασχολείται και κανένας» τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας.

