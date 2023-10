Ανταποκριτής Fox για την επίθεση της Χαμάς: “Είναι η κόλαση επί γης” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δημοσιογράφος μεταδίδει την εικόνα της απόλυτης φρίκης από την κοινότητα ισραηλινών που χτυπήθηκε το Σάββατο.

-

Με τα μελανότερα χρώματα περιγράφει ο ανταποκριτής του FOX News Τρέι Γινγκστ όσα είδε επισκεπτόμενος την ισραηλινή κοινότητα στο Be'eri, όπου η Χαμάς κατά την επίθεσή της σκότωσε περισσότερους από 100 ανθρώπους. Ο δημοσιογράφος εκφράζει τον αποτροπιασμό του και χαρακτηρίζει όσα είδε «κόλαση επί γης». Επακριβώς μετέδωσε:

«Μπορείτε να δείτε τα πατώματα που είναι γεμάτα με αίματα. Ήταν Σάββατο πρωί, γύρω στις 7 π.μ., όταν οι μαχητές της Χαμάς εισέβαλαν σε αυτό το χωριό. Μπορείτε να δείτε τα όπλα που έφεραν μαζί τους, επιπλέον πυρομαχικά, τρύπες από σφαίρες στο πλάι του σπιτιού και μαχαίρια στο πάτωμα.

Η κοινότητα έχει καταστραφεί εντελώς. Φαίνεται ότι μερικά από τα κτίρια χτυπήθηκαν με RPGs, εκρηκτικά. Είδα κρεβάτια καλυμμένα με αίμα, καθώς οι κάτοικοι είχαν δολοφονηθεί μέσα στο ίδιο τους το κρεβάτι.

Είναι μια κοινότητα όπου είδαμε πιάτα με πρωινό επάνω στα τραπέζια. Είδαμε ψυγεία, όπως θα βλέπαμε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο, με φωτογραφίες μικρών παιδιών. Είδαμε ποδήλατα, και ανεμιστήρες οροφής να λειτουργούν ακόμη μέσα το σπίτι, και κρεβάτια ποτισμένα με αίμα. Είδαμε παντού όπλα πεταμένα από αυτούς τους μαχητές. Μπορείτε να δείτε μερικά από τα οχήματά τους, ακριβώς έξω. Είναι το σπίτι του τρόμου πίσω μου και ολόκληρη η γειτονιά είναι ακριβώς έτσι.

Περάσαμε από την περιοχή όπου έγινε το μουσικό φεστιβάλ, όπου σκοτώθηκαν 260 αθώοι άνθρωποι.

Μπορούσες να μυρίσεις τη δυσωδία του θανάτου στον αέρα και στην οδήγηση, καθώς πλησιάζαμε σε αυτό το κιμπούτς, όπου τόσες οικογένειες σφαγιάστηκαν μέσα στα ίδια τους τα σπίτια.

Ισραηλινός αξιωματικός δήλωσε ότι πολλές από τις οικογένειες σφαγιάστηκαν στα κρεβάτια τους και στα καταφύγια, ενώ κάποιοι αποκεφαλίστηκαν. Άλλοι εκτελέστηκαν με τα χέρια πισθάγκωνα.

Είναι το πιο φρικτό πράγμα που έχω δει ποτέ.

Οι στρατιώτες των IDF πάλεψαν επί οκτώ ώρες για να εκδιώξουν τη Χαμάς από τον καταυλισμό, πηγαίνοντας πόρτα – πόρτα για να σκοτώσουν τους τρομοκράτες και κατάφεραν να τον απελευθερώσουν την Κυριακή».

We entered the town of Be’eri with the Israeli army. 10% of the community was slaughtered by Hamas. A Major General told us on-camera that people were found without heads. Others with hands tied behind their backs. Don’t look away. pic.twitter.com/1bva9ilLwz