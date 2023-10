Οικονομία

Πληθωρισμός: Όλο και περισσότερα παιδιά κοιμούνται νηστικά

Το ποσοστό των παιδιών που πηγαίνουν για ύπνο νηστικά αυξάνεται στο 38%. Τι έδειξε έρευνα σε 16 χώρες.

Τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού και το αυξημένο κόστος διαβίωσης συνεισφέρουν στην παγκόσμια πείνα, σύμφωνα με έρευνα σε 16 χώρες για λογαριασμό της ανθρωπιστικής οργάνωσης World Vision International.

Η έρευνα, που ανακοινώνεται ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Τροφίμων τη Δευτέρα, έδειξε ότι το 59% των γονέων που συμμετείχαν σε αυτή ανησυχούν ιδιαιτέρως για την πείνα μεταξύ των παιδιών και τον υποσιτισμό στις οικογένειές τους, με το 46% να ανησυχεί πώς θα βρει χρήματα για να αγοράσει τρόφιμα.

Έδειξε επίσης ότι το 37% των γονέων δήλωσε πως τα παιδιά τους δεν έχουν κατάλληλη σίτιση κάθε μέρα και το 21% δήλωσε ότι τα παιδιά τους έχουν πεινάσει τον τελευταίο μήνα.

Το ποσοστό των παιδιών που πηγαίνουν για ύπνο νηστικά αυξάνεται στο 38% σε χώρες χαμηλού εισοδήματος. Στις ΗΠΑ, το ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσε ότι στο σπίτι τους το παιδί τους έχει πάει νηστικό για ύπνο διαμορφώθηκε στο 18%.

«Η πείνα είναι παγκόσμιο πρόβλημα και δεν περιορίζεται σε κάποια χώρα ή μέρος του πλανήτη», δήλωσε ο Άντριου Μόρελι, πρόεδρος της World Vision International, σε ανακοίνωση.

Στην έρευνα, που διενεργήθηκε από την Ipsos, συμμετείχαν πάνω από 14.000 άνθρωποι από όλα τα επίπεδα εισοδήματος.

Μεταξύ των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι τα παιδιά τους πήγαν για ύπνο νηστικά, το 46% επικαλέστηκε τον πληθωρισμό και το κόστος διαβίωσης ως τον βασικό λόγο. Οι επόμενοι δύο πιο συνηθισμένοι λόγοι είναι το χαμηλό οικογενειακό εισόδημα (39%) και ότι δεν δίδεται αρκετή προσοχή από τις κυβερνήσεις στις προσπάθειες για τον τερματισμό της πείνας (25%).

Η αύξηση των τιμών έχει επηρεάσει οικονομίες σε όλο τον κόσμο λόγω παραγόντων, όπως τα προβλήματα που προκάλεσε η πανδημία στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες και οι επιπτώσεις του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός είναι η μεγαλύτερη οικονομική ανησυχία των οικονομολόγων φέτος, σύμφωνα με έρευνες του Reuters.

Στις 16 χώρες περιλαμβάνονται η Αυστραλία, το Μπανγκλαντές, η Βραζιλία, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Ιαπωνία, το Μεξικό, το Περού, οι Φιλιππίνες, η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ, όπου η Ipsos ρώτησε περίπου 1.000 ενήλικες σε κάθε κράτος. Στο Τσαντ, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Ιράκ και το Μαλάουι, ρωτήθηκαν περίπου 500 άνθρωποι σε κάθε χώρα.

Ο πληθωρισμός και το αυξημένο κόστος διαβίωσης ήταν ο πιο συχνά αναφερόμενος λόγος για την πείνα των παιδιών σε 11 από τις 16 χώρες, φθάνοντας το υψηλό ποσοστό του 70% στο Μπαγκλαντές. Ωστόσο πλούσιες χώρες, όπως ο Καναδάς (68%), η Αυστραλία (66%) και η Βρετανία (66%) επίσης επικαλούνται τις υψηλότερες τιμές ως τη βασική αιτία.

