Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Αφροδίτη απέναντι από τον Κρόνο και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την αστρολόγο της εκπομπής "Το Πρωινό", Λίτσα Πατέρα.

Τις ειδήσεις και τους οιωνούς από τον αστρολογικό χάρτη και τη ζωδιακή επικαιρότητα μετέφερε την Πέμπτη όπως και κάθε μέρα, η αστρολόγος Λίτσα Πατέρα από το βήμα της εκπομπής «Το πρωινό».

«Μπορεί η περίοδος να είναι γενικότερα δύσκολη, η αυριανή μέρα όμως προσφέρεται για να επιλύσουμε χωρίς επιπτώσεις εκκρεμότητες του παρελθόντος, παρεξηγήσεις, οικονομικά θέματα και άλλα ζητήματα που μας βαραίνουν» είπε αρχικά η αστρολόγος.

«Η Αφροδίτη μπορεί να είναι απέναντι από τον Κρόνο, αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε μένει και λίγος χώρος για αναπνοή και αισιοδοξία όσον αφορά τα προβλήματά μας», είπε ακόμη.

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις λεπτομερείς αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

