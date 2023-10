“Το Πρωινό” - Βατίδου: Πώς σχολιάζει τις δηλώσεις Κούγια για Κασσελάκη (βίντεο)

Life

Ποια είναι η σχέση της με τον Αλέξη Κούγια και πώς θα αντιδρούσε αν ξαναέφτιαχνε την ζωή του.

Η Εύη Βατίδου έδωσε μία σπάνια συνέντευξη στην εκπομπή "Το Πρωινό".

Μεταξύ άλλων μίλησε για τη σχέση της με τον Αλέξη Κούγια σήμερα, αλλά και πώς θα αισθανόταν αν ο γνωστός ποινικολόγος ήθελε να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Παράλληλα δεν σχοίασε τις δηλώσεις που έκανε ο πρώην σύζυγός τηςς για τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη.

Πιο συγκεκριμένα, η Εύη Βατίδου δήλωσε: «Δεν θέλω να σχολιάσω τις δηλώσεις που έκανε ο Αλέξης Κούγιας για τον Στέφανο Κασσελάκη. Ο Αλέξης είναι μία χαρά, τον είδα πρόσφατα. Αν χρειαστεί κάτι από εμένα, ξέρει που να με βρει. Είναι απλά τα πράγματα».

«Έχω συνηθίσει η ζωή μου να περνάει μέσα από τα media, δεν έχω να κρύψω κάτι γενικότερα. Δεν απολογούμαι στα παιδιά μου. Χώρισαν οι δρόμοι μας με τα παιδιά λόγω των πανεπιστήμιων. Τα έχω σαν αδέλφια μου. Καμιά φορά βλέπω φωτογραφίες τους και αναρωτιέμαι πού είναι τα μωρά μου και γελάμε» πρόσθεσε η Εύη Βατίδου.

Στη συνέχεια, η πρώην σύζυγος του Αλέξη Κούγια σημείωσε: «Μας ενώνει με τον Αλέξη η αγάπη μας για τα παιδιά και μας χωρίζουν πάρα πολλά. Τώρα έχει ηρεμήσει εντάξει. Δε θα μπορούσαμε να ξαναείμαστε μαζί. Του μιλάω φιλικά. Ο Αλέξης εμένα; Είναι δυνατόν να με έχει συμβουλέψει θετικά; Μόνο θα με μαλώσει. Αν δεν με μαλώσει, θα αναρωτηθώ. Τον τελευταίο καιρό είναι πιο συγκαταβατικός. Ίσως να είμαστε το μοναδικό ζευγάρι που ίσως ο καθένας μιλάει για τον πρώην του».

Σε ερώτηση για το πώς θα αντιδρούσε αν ο Αλέξης Κούγιας ξαναέφτιαχνε τη ζωή του, η Εύη Βατίδου είπε: «Δεν θα ήταν το καλύτερό μου, αλλά άμα θέλει να το κάνει… Δικαίωμά του. Αν τον ρωτούσες εσύ, αν εγώ ξαναέφτιαχνα τη ζωή μου, θα σου έλεγε ναι; Να είναι καλά… Ο Αλέξης πολλές φορές λέει άλλα, μετά τα αλλάζει… Τον έχουμε μάθει τον Αλέξη!».

