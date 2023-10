Κόσμος

Πόλεμος στη Γάζα: Πάνω από 1.300 οι παλαιστίνιοι νεκροί, λέει η Χαμάς

Αυξάνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα ο αριθμός των θυμάτων του αποκλεισμού της Λωρίδας της Γάζας.

Ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας έφθασε τους 1.354, όπως ανέφερε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της Χαμάς, μετά τον πολλαπλασιασμό των ισραηλινών βομβαρδισμών σε αυτή την παλαιστινιακή περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχο του ισλαμιστικού κινήματος.

"Ο αριθμός των μαρτύρων έφθασε τους 1.354 και ο αριθμός των τραυματιών τους 6.049", διευκρίνισε σε μια ανακοίνωση, πέντε ημέρες μετά τη μεγάλη επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ που σφυροκοπά από το Σάββατο τη Λωρίδα της Γάζας. Προηγούμενος απολογισμός που δημοσιοποιήθηκε την αυγή έκανε λόγο για περίπου 1.200 νεκρούς.

