Πέθανε ο Γιάννης Μιχαλήτσος

Στο πένθος βυθίστηκε και πάλι η οικογένεια του Άρη, λίγες μέρες έπειτα από τον θάνατο του Γιάννη Ιωαννίδη.

Ο Μιχαλήτσος είχε ταυτίσει το όνομα του με το ποδοσφαιρικό τμήμα των “κιτρίνων“, καθώς υπήρξε ποδοσφαιριστής της χρυσής φουρνιάς και αργότερα προπονητής τους.

Ο Γιάννης Μιχαλήτσος ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Άρη και αγωνίστηκε στην αγαπημένη του ομάδα για μια δεκαετία από το 1976-1986, για να συνεχίσει την καριέρα του στον ΟΦΗ και στη Δόξα Δράμας.

Στην ποδοσφαιρική του καριέρα μέτρησε και 11 τέρματα στην Α’ Εθνική. Με την φανέλα του αγαπημένου του Άρη συμμετείχε σε 176 παιχνίδια, τους κίτρινους υπηρέτησε και ως προπονητής με συνολικό απολογισμό τις 12 νίκες, 13 ισοπαλίες και 24 ήττες.

Η κηδεία του άλλοτε παίκτη και προπονητή του Άρη αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα για το πότε και που θα πραγματοποιηθεί

