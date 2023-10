Πολιτική

ΚΥΣΕΑ: Συνεδρίαση με το βλέμμα στο Ισραήλ (εικόνες)

Τι θέση έλαβε το Συμβούλιο αναφορικά με τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και την ασφάλεια των Ελλήνων της περιοχής.

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ και η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και οι επιπτώσεις τους στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, ήταν το αντικείμενο της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε συνολική επισκόπηση της κατάστασης στην περιοχή, καθώς και ενημέρωση για τον επαναπατρισμό Ελλήνων πολιτών από το Ισραήλ υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εξωτερικών. Σημειώνεται ότι το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» είναι ένα από τα τέσσερα σημεία στην Ευρώπη που εξυπηρετούν πτήσεις επαναπατρισμού από το Ισραήλ, τις οποίες και θα συνεχίσει να εξυπηρετεί και για ξένους υπηκόους.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, συζητήθηκαν όλες οι πτυχές της κρίσης στην περιοχή με έμφαση στη διάσταση της ασφάλειας, εσωτερικής και εξωτερικής. Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται πάντα σε εγρήγορση. Η πολιτική φύλαξης των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

