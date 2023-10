Κόσμος

Λωρίδα της Γάζας: Η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια

Την ανάγκη να διασφαλιστεί η κανονικότητα των υπηρεσιών παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους στη Γάζα τόνισε και ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.

Η Τουρκία είναι έτοιμη να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους που επλήγησαν από τη σύγκρουση, η οποία εστιάζεται στη Γάζα, αλλά είναι πολύ δύσκολο να παραδοθεί η βοήθεια αυτή υπό τις παρούσες συνθήκες, ανακοίνωσε σήμερα αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

"Η κατάσταση στην περιοχή είναι πολύπλοκη. Υπό τις παρούσες συνθήκες είναι πολύ δύσκολο να παραδοθεί η βοήθεια εκεί. Αλλά οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι έτοιμες να πραγματοποιήσουν την αποστολή που θα τους ανατεθεί για να παραδώσουν βοήθεια εκεί", είπε ο αξιωματούχος αυτός στους δημοσιογράφους.

Την ανάγκη να διασφαλιστεί η κανονικότητα των υπηρεσιών παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους Παλαιστίνιους στη Γάζα τόνισε από την πλευρά του ο Αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Βρετανό πρωθυπουργό Ρίσι Σούνακ, ανέφερε σε σημερινή της ανακοίνωση η αιγυπτιακή προεδρία.

Στην επικοινωνία που είχαν οι δύο άνδρες, ο Αιγύπτιος πρόεδρος ενημέρωσε τον Σούνακ για τις "συνεχιζόμενες προσπάθειες της Αιγύπτου να ασκεί πιέσεις για ηρεμία και για απόλυτη αυτοσυγκράτηση προκειμένου να αποφευχθεί αιματοκύλισμα, το τίμημα του οποίου θα πληρώσουν περισσότεροι αθώοι και οι επιπτώσεις του οποίου θα επεκταθούν σε ολόκληρη την περιοχή", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί και η πλήρης πολιορκία της Γάζας έχουν προκαλέσει ανησυχία στην Αίγυπτο, η οποία συνορεύει με το νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα και ελέγχει το βασικό σημείο εξόδου για τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους που ζουν εκεί.

Η Αίγυπτος έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να διευκολύνει την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του περάσματος της Ράφα, αλλά έχει επίσης τονίσει την αντίθεσή της στο να εξωθούνται οι κάτοικοι της Γάζας να περάσουν το σύνορο αυτό.

Το Ισραήλ, το οποίο έχει προβεί σε αντίποινα για την αιματηρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ότι μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροί του δεν θα υπάρξει χαλάρωση του πλήρους αποκλεισμού της Γάζας.

