Μάλτα: Δήμαρχοι ετών 16...

Η Μάλτα γίνεται η μόνη χώρα στον κόσμο με τέτοιο δικαίωμα και ξεσηκώνει σχόλια από καλοπροαίρετα μέχρι... φαρμακερά.

Τα σχέδια της κυβέρνησης της Μάλτας να μειώσει στα 16 χρόνια το ηλικιακό όριο για το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις αυτοδιοικητικές αρχαιρεσίες, και να επιτρέπει σε 16χρονους να υπηρετούν ως δήμαρχοι, έχουν προκαλέσει χιούμορ, αντιδράσεις αλλά και… λίγη υποστήριξη στο νησί αυτό της Μεσογείου.

Τα σχέδια ανακοινώθηκαν την Τετάρτη από τον υπουργό Εθνικής Κληρονομίας, Τεχνών και Τοπικής Αυτοδιοίκησης Όουεν Μπονίτσι. Ο εκλογικός νόμος ήδη επιτρέπει σε υποψήφιους ακόμη και 16 ετών να θέτουν υποψηφιότητα στις εκλογές για την ανάδειξη των τοπικών συμβουλίων, αλλά μέχρι σήμερα οι δήμαρχοι χρειαζόταν να είναι τουλάχιστον 18 ετών.

Η Μάλτα, η οποία έχει τον μικρότερο πληθυσμό ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ, θα γίνει η πρώτη χώρα που θα επιτρέπει στα μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης ηλικίας 16 με 17 ετών να υπηρετούν ως δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι, είπε ο Μπονίτσι στους δημοσιογράφους.

«Αυτό αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στους νέους ανθρώπους», δήλωσε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι τελικώς εναπόκειται στους ψηφοφόρους να αποφασίσουν ποιοι θα είναι επικεφαλής της πόλης ή του χωριού τους.

Η Μάλτα έχει 68 τοπικά συμβούλια και το μεγαλύτερο εκπροσωπεί περίπου 30.000 πολίτες. Είναι υπεύθυνα για την αποκομιδή των απορριμμάτων και έχουν περιορισμένο ρόλο σε θέματα που αφορούν τη δημόσια τάξη, τον σχεδιασμό και τη συντήρηση των δρόμων.

Γέλια και αντιδράσεις για το νεό νόμο

Μια διαδικτυακή δημοσκόπηση της εφημερίδας Times of Malta που ξεκίνησε αμέσως μετά την ανακοίνωση έδειξε ότι 97% των ερωτηθέντων αντιτίθενται στο σχέδιο, το οποίο συγκέντρωσε περιφρονητικά σχόλια στο Facebook και σε άρθρα εφημερίδων.

«Επομένως ένας 16χρονος δήμαρχος θα μπορεί να τελέσει γάμο, αλλά χρειάζεται την άδεια των γονιών του για να παντρευτεί ο ίδιος σε αυτή την ηλικία», ανέφερε ένα από τα μηνύματα. Με βάση τον μαλτέζικο νόμο, ένα άτομο πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών για να παντρευτεί, αλλά κάποιος στα 16 ή τα 17 του μπορεί να παντρευτεί με γονική άδεια ή με δικαστική απόφαση.

«Το δημοτικό συμβούλιο θα καθυστερήσει να συνεδριάσει γιατί ο δήμαρχος περιμένει την μαμά του να τον πάει στο γραφείο του με το αυτοκίνητό της», σχολίασε κάποιος άλλος. Στην Μάλτα άδεια οδήγησης μπορεί κάποιος να βγάλει στα 18 του.

Πάντως, ο Μπονίτσι είπε ότι ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα στα 20 του και τότε ο κόσμος το θεωρούσε περίεργο. «Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να έχει δοθεί στους νέους το δικαίωμα όχι μόνο να ψηφίζουν στα 16 αλλά και να θέτουν υποψηφιότητα στις εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα τους δίνουμε το δικαίωμα να εκλέγονται δήμαρχοι», είπε.

