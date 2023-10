Αθλητικά

Στίβος - Τεντόγλου: υποψήφιος κορυφαίος αθλητής στον κόσμο για το 2023

Μετά την ευρωπαϊκή, και η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου συμπεριέλαβε τον Μίλτο Τεντόγλου στους υποψήφιους για το βραβείο του κορυφαίου αθλητή του 2023.

Μετά την ευρωπαϊκή, και η παγκόσμια ομοσπονδία στίβου συμπεριέλαβε τον Μίλτο Τεντόγλου στους υποψήφιους για το βραβείο του κορυφαίου αθλητή του 2023. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης του μήκους, ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο κατέκτησε τον μοναδικό τίτλο που έλειπε από τη συλλογή του, κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, βρίσκεται μεταξύ των έντεκα υποψηφίων που ανακοίνωσε η World Athletics, μαζί με τους Νίραζ Τσόπρα (Ινδία, ακοντισμός), Ράιαν Κράουζερ (ΗΠΑ, σφαιροβολία), Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία, επί κοντώ), Σουφιάν Ελ Μπακαλί (Μαρόκο, 3.000μ. στιπλ), Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία, 1.500μ. / Μίλι / 5.000μ.), Κέλβιν Κίπτουμ (Κένυα, μαραθώνιος), Πιρς ΛεΠαζ (Καναδάς, δέκαθλο), Νόα Λάιλς (ΗΠΑ, 100μ. / 200μ.), Αλβαρο Μαρτίν (Ισπανία, βάδην) και Κάρστεν Βάρχολμ (Νορβηγία, 400μ. εμπόδια).

Για την ανάδειξη του κορυφαίου θα ψηφίσουν τα μέλη του συμβουλίου και της οικογένειας της World Athletics, καθώς και οι φίλαθλοι μέσω των επίσημων social media της διεθνούς ομοσπονδίας. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 28 Οκτωβρίου και στη συνέχεια (13-14 Νοεμβρίου) θα γνωστοποιηθεί η τελική πεντάδα. Οι νικητές σε όλες τις κατηγορίες θα ανακηρυχθούν στις 11 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τεντόγλου έχει πλασαριστεί στην τελική τριάδα των υποψηφίων για το βραβείο του κορυφαίου αθλητή της Ευρώπης για το 2023, μαζί με τον Μόντο Ντουπλάντις και τον Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν.

