Δίκη Πισπιρίγκου: Κούγιας “καλεί” Μπουζιάνη για συμπληρωματική κατάθεση

Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα, σε αντίθεση με άλλα αιτήματα της υπεράσπισης, μεταξύ των οποίων η διενέργεια νέας τοξικολογικής εξέτασης στο αίμα της Τζωρτζίνας.

Την κλήτευση του ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάνη, προκειμένου να καταθέσει συμπληρωματικά προσκομίζοντας (εάν υπάρχουν) φωτογραφίες από την νεκροψία- νεκροτομή της Τζωρτζίνας Δασκαλάκη, αποφάσισε ομόφωνα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, όπου δικάζεται η Ρούλα Πισπιρίγκου για την ανθρωποκτονία και την απόπειρα ανθρωποκτονία του παιδιού.

Το σχετικό αίτημα υπέβαλε ο συνήγορος της κατηγορουμένης Αλέξης Κούγιας και ο ιατροδικαστής κλήθηκε για την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου.

Νωρίτερα, δικαστές και ένορκοι απέρριψαν ομόφωνα τα υπόλοιπα αιτήματα της υπεράσπισης για νέα εξέταση του καθηγητή τοξικολογίας Νικόλαου Ράικου και διενέργεια νέας τοξικολογικής στο αίμα της Τζωρτζίνας. Απέρριψαν, επίσης, και το αίτημα της υποστήριξης κατηγορίας για κατ’ αντιπαράσταση εξέταση του ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάνη με την ομάδα γιατρών – νοσηλευτών, που συμμετείχε στην προσπάθεια ανάνηψης του παιδιού τον Ιανουάριο του 2022.

Κατά τη σημερινή διαδικασία ολοκλήρωσε, μετά από τρεις δικάσιμους, και την κατάθεσή της η ιατροδικαστής Ουράνια Δημακοπούλου, η οποία κλήθηκε από την υπεράσπιση της Ρ. Πισπιρίγκου. Η μάρτυρας επανέλαβε πως «δεν υπάρχει κανένα εύρημα που να συνάδει με δηλητηρίαση του παιδιού» και πως «ήταν προγραμματισμένος ο θάνατός του» λόγω του επιβαρυμένου οργανισμού του παιδιού.

