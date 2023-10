Ισραήλ: Απανθρακωμένα πτώματα μετά τα χτυπήματα της Χαμάς (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ ανάρτησε βίντεο στο διαδίκτυο, με φρικτές εικόνες μετά το χτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα μια σειρά από πραγματικά φρικτές εικόνες μετά το χτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ.

Στο βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter φαίνονται απανθρακωμένα πτώματα μέσα σε αυτοκίνητο.

«Σκεφτήκαμε αν θα μοιραζόμασταν ή όχι αυτές τις φρικτές εικόνες, αλλά ο κόσμος πρέπει να μάθει τι αντιμετωπίζουμε. Αυτοί δεν είναι “μαχητές της ελευθερίας”. Είναι τρομοκράτες της Χαμάς, αλλά δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους τρομοκράτες του ISIS. Ίδια τακτική, διαφορετικά ονόματα. Χαμάς = ISIS», αναφέρει το μήνυμα.

