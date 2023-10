Life

“Ο Πρώτος από εμάς”: Καθηλωτικό το επεισόδιο της Πέμπτης (εικόνες)

Η δραματική κομεντί του ΑΝΤ1 είναι ένας ύμνος στη φιλία, στην αγάπη, στις σχέσεις και στα σημαντικά της ζωής.

«O ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ» είναι ένα ταξίδι στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής, μια νέα σύγχρονη σειρά γεμάτη συναίσθημα και τρυφερότητα, που υπόσχεται να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές συγκίνησης αλλά και γέλιου, και να μας υπενθυμίσει πως κάποιες φορές η ζωή δεν ξεκινά μόνο μια φορά!

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ, ΠΕΜΠΤΗ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ 22:30

Η παρέα, ενωμένη όπως πάντα, μετά τη μεγάλη αποκάλυψη του Φίλιππου, υπόσχεται να τον στηρίξει μέχρι τέλους. Η Κάτια σκαλίζει το παρελθόν του Έβαν, ενώ εκείνος ανακαλύπτει κάτι γι’ αυτήν, που θα τον βάλει σε υποψίες. Οι προσπάθειες της Έλσας να φέρει τον Άλκη αντιμέτωπο με το παρελθόν του, πιάνουν τόπο.

Ο Άλκης και η Κάτια εκμυστηρεύονται το παρ’ ολίγον φιλί τους στην υπόλοιπη παρέα, ενώ ο Φίλιππος μετά από μια ρομαντική βραδιά με τον Αλέξη, αποφασίζει να αντιμετωπίσει κατάματα την νέα του πραγματικότητα. Η έλευση ενός νέου προσώπου θα ταράξει τη Σοφία, ενώ μια απρόσμενη εμφάνιση από το παρελθόν, θα σηματοδοτήσει την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή του Άλκη.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Πιέρρος Ανδρακάκος Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης. Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς “The First of Us” της Paramount Pictures International.

