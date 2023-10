Κόσμος

Γάζα: Οι ΗΠΑ έστειλαν ειδική ομάδα για την απελευθέρωση ομήρων στο Ισραήλ

Υπολογίζεται ότι ανάμεσα στους ομήρους της Χαμάς βρίσκονται δεκάδες Αμερικανοί, Την ίδια ώρα όμως μέσα στην υπό πολιορκία Γάζα, βρίσκονται και εκατοντάδες Αμερικανοί

Καθώς οι Ισραηλινές δυνάμεις ετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο του πολέμου, η κυβέρνηση Μπάιντεν παραμένει επικεντρωμένη στο καθεστώς των Αμερικανών ομήρων, Οι Αμερικανοί που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς παραμένουν βασική προτεραιότητα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ, Θανάσης Τσίτσας.

Με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Αντόνι Μπλίνκεν αφιχθεί στο Τελ Αβίβ και μια ομάδα του FBI και του Πεντάγωνου. όλοι ειδικοί στα επίλυση περιστατικών ομήρων, σε εμπόλεμες ζώνες από το Αφγανιστάν έως το Ιράκ και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Συνεργάζονται από το περασμένο Σάββατο με τους Ισραηλινούς στο να εντοπίσουν τους 150 ομήρους που κρατά η Χαμάς και τους παρέχουν υποστήριξη γιατί δεν έχουν διαχειριστεί τέτοιες περίπλοκες καταστάσεις στο παρελθόν. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ προσπαθούν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο συνελήφθησαν οι όμηροι και εκπαιδεύουν τα μέλη των οικογενειών τους σε περίπτωση που σταλεί μήνυμα από τους απαχθέντες.

Οι Αμερικανοί ειδικοί εκτιμούν ότι οι όμηροι κρατούνται σε υπόγεια καταφύγια και στοές και ο εντοπισμός τους είναι πολύ δύσκολος γιατί μέσα στην Χαμάς λειτουργούν υποομάδες και είναι ανεξέλεγκτη η δράση τους. Όπως είπε ανώτατος αξιωματικός του Πεντάγωνου ο τρόπος με τον οποίο έδρασε η Χαμάς δείχνει που θα μπορούσαν να κρατήσουν τους ομήρους και πως θα είναι πραγματικά δύσκολο να εντοπιστούν».

Υπολογίζεται ότι αναμεσά στους ομήρους βρίσκονται 17 Αμερικανοί πολίτες ενώ συνολικά μέσα στην Γάζα αυτή την ώρα είναι 500-600 Αμερικανοί που έχουν αμερικανικά διαβατήρια. Σύμφωνα με τους ειδικούς το γεγονός ότι η Χαμάς δεν έχει κάνει πράξη ακόμη την απειλή ότι θα εκτελέσει τους ομήρους αν συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί είναι ένα αισιόδοξο σημάδι ότι οι διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν καταρρεύσει.

