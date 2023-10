Life

“Η Μάγισσα”: Τι θα φέρει η παρουσία της Κερασίνας στον Πύργο των Λασκαραίων;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γνωρίστε το νέο πρόσωπο, που θα φέρει ανατροπές στην συναρπαστική σειρά του ΑΝΤ1.

-

Στον πύργο των Λασκαραίων, το μυστήριο, τα πάθη και οι συγκρούσεις έχουν αρχή, αλλά δεν έχουν τέλος.

Ένα νέο πρόσωπο ήρθε, η Κερασίνα, και θα προκαλέσει επικίνδυνους τριγμούς.

Η Κερασίνα είναι κόρη του Δραγουμάνου, καπεταναίου της Νότιας Προσηλιακής Μάνης.

Μια όμορφη και έξυπνη κοπέλα.

Ο επικείμενος γάμος της με τον Τζανή εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα των δύο καπεταναίων, αλλά εκείνη τον άντρα της θα τον ερωτευτεί αληθινά.

Η αντιπάθειά της με τη Μεταξία δεν θ’ αργήσει να φανεί.

Ποιες θα είναι οι κινήσεις της και ποιες συνέπειες θα έχουν;

Τον ρόλο της Κερασίνας στην σειρά "Η Μάγισσα" του ΑΝΤ1, υποδύεται η Ντένια Ψυλλιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαίρη Χρονοπούλου: Το πάρτι για το “τελευταίο αντίο”

Ομαδικός βιασμός 13χρονης σε αυλή σχολείου της δυτικής Αττικής

Πεδίον του Άρεως: Ανθρώπινο κρανίο βρέθηκε πάνω σε δέντρο